El fiscal de Los Ángeles defenderá su puesto contra 11 contrincantes este 5 de marzo

Once candidatos están desafiando a George Gascón, exjefe de policía de Mesa, Arizona y San Francisco, para el cargo de fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

En las primarias de este martes, Gascón, de 69 años no correría riesgo alguno, según politólogos, sino que estará en la boleta electoral para conocer a su rival en la elección general de noviembre próximo.

“Esta asegurado que Gascón llegue en primer lugar a la segunda vuelta, pero la batalla política se libra entre los otros 11 candidatos”, dijo Jaime Regalado, director ejecutivo del Instituto Pat Brown, en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles.

Según el profesor emérito de Cal State LA, el hecho de que haya numerosos contendientes para la fiscalía de distrito, implicará una reducción del apoyo que habría tenido un candidato y una oposición unificada.

“Si Gascón tuviera dos o tres personas compitiendo contra él, en lugar de 11, el miembro de la oposición que quede en segundo lugar tendría muchas más posibilidades de desafiarlo en la segunda vuelta”, declaró Regalado, a La Opinión.

“Y aunque parezca bueno para la democracia, tener tantos candidatos no lo es, si se intenta derrocar a un titular”.

La contienda política por la fiscalía de distrito más grande del país se ha centrado en una percepción sobre la seguridad pública, avivada por la ola de asaltos a negocios minoritarios que afectaron no solo a Los Ángeles, sino que ocurrieron en todo el país.

Los adversarios de Gascón creen que sus reformas progresistas al sistema de justicia penal desde que asumió el cargo en noviembre de 2020 son parte de la ola criminal y el incremento de la delincuencia.

Sin dar marcha atrás a las reformas

Tras derrotar a la extitular, Jackie Lacey, Gascón fue elegido después de un verano de disturbios y protestas en todo el país, California y Los Ángeles, por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, y el homicidio del joven latino Andrés Guardado, en Hawthorne.

Gascón puso en marcha su agenda de no buscar la pena de muerte, no procesar a los menores de edad como adultos y acabó con las fianzas de dinero en efectivo, por la comisión de delitos menores y delitos graves no violentos, un negocio que enriquecía a muchos de sus principales opositores republicanos.

A raíz de los cambios, los adversarios políticos de Gascón reaccionaron fuerte e intentaron destituirlo en los primeros 100 días de su mandato, y después en un fracasado referendo.

¿Se arrepiente George Gascón de haber dado marcha atrás a algunas de sus reformas?

“Yo no diría que he dado marcha atrás a ninguna de las reformas; nosotros seguimos trabajando por la justicia”, dijo Gascón.

“Solamente no estamos encauzando ni utilizando la pena de muerte, porque no tiene ningún valor para la comunidad”, añadió. “A través de las cortes seguimos reevaluando los casos de gente que llevaban décadas esperando a ser ejecutados”.

Afirmo que, con él, al frente de la fiscalía “la pena de muerte no va a suceder”.

Además, sostuvo que, cuando se habla de no encauzar a los niños como adultos, esa política sigue y no la ha cambiado, aunque tiene un sistema para evaluar si hay excepciones, las cuales, -dijo, “son muy pocas”.

Eliminar políticas de las decisiones procesales

Entre las figuras de mayor renombre que pretenden obtener la posición que ostenta Gascón, se encuentran los fiscales Eric Siddall y Jonathan Hatami, así como los ex fiscales federales Nathan Hochman y Jeff Chemerinsky. Otros contendientes son Debra Archuleta, Daniel Kapelovitz, Lloyd Mason, John McKinney, David Sherman Milton y Craig Mitchell.

Al 22 de febrero, Hochman, el exfiscal federal se había convertido en el candidato líder en recaudación de fondos con $2 millones en su campaña para derrotar a George Gascón.



“Como exfiscal federal y exfiscal general adjunto de los Estados Unidos y presidente de la Comisión de Ética de Los Ángeles, estaré listo el primer día para eliminar la política de las decisiones procesales y restaurar la independencia, la honestidad y la integridad para prevenir el crimen, proteger la seguridad pública y garantizar la justicia. Se sirve a todos los residentes del condado de Los Ángeles”, es el lema de la plataforma del candidato Hochman.

El candidato afirma que Gascón ha intentado engañar al público al comparar las estadísticas de delincuencia de 2023 solo con las de 2022, “mientras oculta el hecho de que tanto los delitos violentos como los delitos contra la propiedad han aumentado significativamente cada año en comparación con el año en que se convirtió en Fiscal de Distrito”.

Sobre la base de datos de la ciudad de Los Ángeles -no del condado- Hochman dio a conocer cifras de delitos violentos cometidos en 2020: 28,882 delitos; 30,516 en 2021; 31,179, en 2022 y 30,146 en 2023. Comparadas las estadísticas de 2020 a 2023, se registra un aumento del 4%, pero si se comparan los números de 2022 a 2023, se indica una reducción del 3%.

Respecto a los delitos contra la propiedad, en la ciudad de Los Ángeles Hochman dio a conocer que se cometieron 85,932 delitos en 2020; 91,912 en 2021; 103,272 en 2022 y 106,239. De 2020 a 2023, el aumento es del 24%

“En lugar de disminuir, como Gascón quiere hacer creer, los delitos contra la propiedad se han disparado en el condado de Los Ángeles y eso está significativamente relacionado con sus vergonzosas políticas”, dijo Hochman durante un debate. “El público no se imagina que está menos seguro. Las cifras muestran que la delincuencia ha aumentado y todos estamos menos seguros”.

De acuerdo con el profesor Fernando Guerra, la problemática para el exfiscal de los Estados Unidos llegaría en la elección general de noviembre cuando la gente identifique a Hochman.

“Él es republicano y difícilmente la gente pensará en él para reemplazar a George Gascón”.

En defensa de los empresarios

Por su parte, Eric Sidddall, fiscal de distrito adjunto del condado de Los Ángeles y asistente especial del fiscal federal para el Distrito Central de California, durante una reunión con propietarios de pequeñas empresas, Steve Kasten de la Cámara de Comercio de Lincoln Heights y John Garcha, un minorista que representa una asociación de 250 minoristas, el candidato dijo que “es importante para nosotros hacer de esto un tema importante en estas elecciones porque las pequeñas empresas están sufriendo”.

Y si queremos que Los Ángeles prospere como ciudad, “necesitamos que las pequeñas empresas también prosperen. Son la columna vertebral de nuestra economía”.

¿Quién tiene más dinero?

Fernando Guerra, profesor de ciencias políticas y director del Centro para el Estudio de Los Ángeles en la Universidad Loyola Marymount vaticinó que Gascón quedará primero en la primaria del martes, “aunque, quizás no llegará al 30% [de los votos]”.

“La batalla deberá ser en quien queda como segundo lugar”, dijo. “Esa posición podría quedar en manos del [Nathan] Hochman”.

Hochman, quien ya fracasó para obtener la posición de fiscal estatal se ha postulado sobre la base de que fue ex fiscal federal adjunto de los Estados Unidos.

Sin embargo, Guerra consideró que, a diferencia de George Gascón, entre los numerosos candidatos, “ninguno ha hecho nada diferente, sino solo demostrar quién tiene más dinero para que los votantes conozcan su nombre, y ese es Hochman”.

En efecto, el multimillonario republicano y dueño de grandes propiedades, Gerald Marcil, presidente de Palos Verdes Investments, con sus contribuciones y las de su familia y sus empresas en favor de la campaña de Hochman ha canalizado $550,000 a los comités que lo respaldan. En la campaña de destitución de Gascón, gastó $1.3 millones.