Horóscopo: qué será de tu semana del 4 al 9 de marzo de 2024

La semana del 4 al 9 de marzo viene con interesantes perspectivas astrológicas. El horóscopo le dice a cada signo del zodiaco cómo tener días más positivos en cuestiones de relaciones y dineros.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: No resuelva problemas de trabajo y personales al mismo tiempo. En orden. Después de desencuentros menores llega una tranquila dicha.

DINERO: Compañeros molestos bajo control. Los compromisos tienden a multiplicarse en proporción geométrica.

CLAVE DE LA SEMANA: Nadie puede estar en varios frentes a la vez. Elija su batalla.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Tiene que dejarse llevar; piense que a veces el amor es como el baile. Una propuesta atrevida arrasa con sus prejuicios.

DINERO: Pasito a paso, camino al trabajo de sus sueños. Mercurio favorece el intercambio. Llegan interesantes ofertas.

CLAVE DE LA SEMANA: Ante jefes difíciles concilie el orgullo con el respeto.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: En todos sus vínculos afectivos le irá bien. Muy movedizo e impetuoso, precisará estar siempre rodeado de gente y en plena acción.

DINERO: No dé más explicaciones que las necesarias a quienes trabajan con usted, puede marearlos. Pautas claras.

CLAVE DE LA SEMANA: Si debe defender su territorio, reúna buenos aliados.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Poco dispuesto a jugarse en el amor y sin ánimo para el juego de la seducción. Luchas familiares con final feliz. Deje de dar rodeos.

DINERO: Le sobra talento y voluntad, por eso mismo pasará a ser el número uno en lo suyo. Nada ni nadie le hará sombra.

CLAVE DE LA SEMANA: En todo acuerdo se suele perder algo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Al avanzar… ¡arremeta! Con los planetas del amor en un punto estratégico todo promete estar bien. Oportunidades a las que no se debe rehusar.

DINERO: Alterne la soledad con el trabajo en equipo. Depender de un superior no es necesariamente crear dependencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuando esté cara a cara con el pasado no se confunda.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Muy buen encuentro sentimental aunque no conviene pedir lo imposible. O acepta a su pareja o desiste. Si algo lo perturba, expréselo ya.

DINERO: En vez de correr, vaya al paso. La agitación de estos días no suma demasiado.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada de arremeter y generar conflicto; negocie y ganará.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Ya no se siente perdido y solo en el mundo. Con la firme convicción de compartir y de conciliar. Buena época para aclarar propósitos.

DINERO: Recurra a sus habilidades para encontrar salidas inteligentes si un imprevisto lo obliga a detenerse. Gana poder.

CLAVE DE LA SEMANA: No siempre se sabe qué sucederá; haga lo que sienta.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Un par de situaciones afectivas que lo alteran. Presta poca atención a detalles que hacen a la convivencia. Abra bien los ojos.

DINERO: Alto rendimiento pese a que su entorno no hará mucho por ayudarlo. Asóciese con quienes le faciliten la tarea.

CLAVE DE LA SEMANA: Las causas perdidas pueden ser su perdición ¡Discrimine!

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Replanteos varios, todos positivos. Le conviene estrechar lazos con familiares que no tomen partido en disputas. Buena comunicación.

DINERO: Active, porque nadie hará las cosas por usted. Lo logrará, pero será a fuerza de mucha dedicación y buen trato.

CLAVE DE LA SEMANA: La sensibilidad es un don. Ponga el corazón y triunfará.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Dudas que frenarán su marcha, trabajará en los vínculos con tesón y entusiasmo aunque no lo suficiente. Sostener a la pareja resulta vital.

DINERO: Si busca fortuna, hallará el camino. Aproveche su intuición, esas corazonadas nunca están de más en negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: Estudie bien sus bases afectivas.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Momento privilegiado en asuntos amorosos gracias a los planetas del amor en su signo. Se amiga con quien aprecia pero ya no frecuentaba.

DINERO: Con posibilidades de crecer, sobre todo si recurre a sus buenos contactos. Las finanzas marchan de maravillas.

CLAVE DE LA SEMANA: Mejor mantener la calma cuando debate temas delicados.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Ligero abatimiento, más debido al exceso de responsabilidades que al desamor. No se esfuerce tanto en agradar a los demás y mejorará.

DINERO: Actividad incesante, con un panorama espléndido por delante.

CLAVE DE LA SEMANA: Siente sus bases sin esperar que le den ya la razón.

Por Kirón

