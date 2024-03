La Opinión Hoy: La importancia del “Super Martes” electoral

5 de marzo es el llamado “Super Martes” electoral donde ciudadanos de 15 estados y un territorio acudirán a las urnas para determinar la asignación de delegados para las convenciones demócrata y republicana de cara a las elecciones primarias presidenciales de los Estados Unidos. Juan Carlos López, corresponsal en jefe de política para CNN en español, liderará la cobertura de este evento a partir de las 7 p.m de la hora del este acompañado por un panel de colaboradores de la propia cadena y hoy nos acompañó “La Opinión Hoy” para hablar de este importante tema.

¿Es muy importante el nivel de participación que podamos tener?

“Lo venimos hablando desde hace décadas y es el caudal que hay potencial, que hay del voto latino contra la participación real instalado: California es un estado voto latino es fundamental, Texas ha ido mostrando un cambio, pero sigue siendo un estado de mayoría republicana y latinos que están inclinándose por los republicanos, pero otros estados como veíamos Michigan en las últimas elecciones, Carolina del Norte donde ese voto puede ser fundamental cuando las encuestas muestran tanto a Biden como Trump quien a uno son los candidatos, pero difícilmente no lo serán en un empate técnico en voto popular, pero la elección en Estados Unidos no la define el voto popular sino por colegio electoral, o sea que está todavía todo en el aire”, Juan Carlos López.

¿Qué es lo que está en juego desde tu punto de vista?

“Yo creo que entre demócratas no hay muchas disputas, el presidente Biden es el candidato aunque tiene rivales no han logrado quitarle delegados, en el tema de los republicanos es cuándo podrá Donald Trump asegurar la candidatura y no se anticipa que este “Super Martes” como mencionas 15 estados sin territorio, los estadounidenses parece que tampoco la podrán asegurar porque ya hablamos del número no, él necesita Trump necesita asegurar 1.215 delegados para ser candidatos esta 247 todavía le falta lo más seguro es que este martes no lo consiga y tiene a Nikki Haley sigue ahí con 43 delegados, pero parece más una estrategia de republicanos que se oponen a Trump financiarla para simplemente no dejar de celebrar aún al expresidente”, Juan Carlos López

