La Opinión Hoy: “Canelo” evita pelear con David Benavídez

Saúl “Canelo” Álvarez rechazó enfrentar a su retador oficial David Benavídez en septiembre por no estar de acuerdo original con Premier Boxing Champions lo que provocó su salida de la promotora, que representa esto en el futuro inmediato del campeón tapatío lo comentamos con Ricardo López Suárez editor de deportes de La Opinión.

Es el tema más caliente general de las últimas semanas en los deportes, porque todo el mundo quiere saber qué va a pasar con Canelo, se va a pelear con David Benavides, que claramente es el mejor rival que podría tener y la pelea que todo el mundo quiere ver sí o no.

“Entonces Canelo rechazó a Benavides no es tal cual, no es de manera expresa que Canelo haya dicho no voy a Benavides por esta o aquella razón, pero queda claro que Canelo está eludiendo este combate y la realidad es que es inteligente, que Canelo aluda este combate porque David Benavidez es una máquina, es grande puede llegar muy grande a la pelea, tira muchos golpes, es una máquina de tirar golpes como lo demostró en su último combate venciendo a Demetrius Andrade, es versátil y tiene buena quijada, es más joven entonces Canelo sabe que tendría las todas que perder contra el llamado monstruo mexicano, no quiere correr ese riesgo no quiere que su legado pierda de alguna forma brillantes”, aseguró Ricardo López Suárez

En su sitio Fight Freaks Unite, Rafael explicó que Jermall Charlo era la principal opción para ser el rival del Canelo Álvarez en mayo, pero PBC no estaba convencido de que generara grandes números y le dio dos alternativas. La primera era que enfrentara al gemelo Jermell con una bolsa menor a la acordada y la segunda era pagarle la garantía completa, pero si peleaba con Benavídez en septiembre para resarcir las pérdidas.

El otro lado de la moneda es que “al eludir Canelo a Benavides, pues se gana más y más críticas sabemos que Saúl contó su gran carrera que lo llevará algún día al Salón de la Fama, es un hombre que divide opiniones tiene muchos detractores y lo que principalmente se le critica a Canelo es que elude muchos rivales que el público quiere ver en el ring con él, como pasó con que nadie Gennady Golovkin al que enfrentó ya muy tarde, pero le dio muchas vueltas no, el caso de Benavides, Canelo lo ha aludido de una u otra manera y en esta ocasión es ya como el extremo porque estaban con el mismo promotor con PBC Al Haymon”, detalló López Suárez.

