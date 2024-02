La Opinión Hoy: Biden pide apoyo vs. Trump

El presidente y candidato a la reelección por el partido demócrata Joe Biden hizo un llamado a los votantes a apoyarle en las urnas en los comicios de noviembre para derrotar al republicano Donald Trump, de quien dijo represente una amenaza para el futuro del país.

El candidato demócrata, que se mostró optimista en su contienda frente al republicano, reaccionó a los resultados de las primarias de este sábado en Carolina del Sur donde Trump se impuso una vez más a la también aspirante republicana a la presidencia Nicky en su estado natal y donde fue gobernadora en el periodo de 2011 a 2017.

“Estados Unidos cree en defender nuestra democracia, luchar por nuestras libertades personales y construir una economía que brinde a todos una oportunidad justa,” afirmó el presidente, acto seguido hizo un llamado a los republicanos demócratas e independientes a que se le unan.

También recordó que el republicano se jacta de ser el responsable de que se haya revocado la ley que permitía el aborto desde hace 50 años en el país y dijo que esa decisión del Tribunal Supremo de Los Estados Unidos abrió la puerta a sanciones penales para los médicos y ahora a la negación de tratamientos de fertilidad a familias que intentan desesperadamente tener hijos.

“En 2020 me postulé para presidente porque el alma misma de Estados Unidos estaba en riesgo“, afirmó, “a pesar de la amenaza que representa Trump, le diré nuevamente al pueblo estadounidense, nunca me he sentido más optimista sobre lo que podemos hacer si nos unimos reitero”.

Vuelve la magia de Messi

Cuando parecía que el Inter Miami se encaminaba a salir con una derrota del Dignity Health Sports Park apareció la magia de Leo Messi en tiempo de compensación para anotar su primer gol de esta temporada y así rescatar una agónica ante el empate entre el LA Galaxy.

El intenso juego inaugural del Galaxy acabó 1 a 1 contra el Inter Miami, pero para los blancos tuvo un sabor a derrota o al menos a decepción porque además fallaron un penalti.

El delantero del Inter Miami Lionel Messi gambetea el balón en el encuentro ante el LA Galaxy de la MLS el domingo 25 de febrero del 2024. (AP Foto/Kyusung Gong)

El Galaxy jugó con diez hombres los minutos finales por la expulsión rigorista a Mark Delgado a los 88 minutos al recibir su segunda amarilla por falta sobre Sergio Busquets, el próximo sábado los dirigidos por “El Tata” Martino recibirán al Orlando City en una nueva edición del clásico del sol, antes de empezar su participación en la copa de campeones de la CONCACAF.

