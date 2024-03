La Opinión Hoy: Juez bloquea ley anti inmigrante en Texas

Un juez de un tribunal Federal en Austin, Texas, bloqueó la implementación de la ley SB24 de Texas, que permitía la policía estatal arrestar y procesar inmigrantes para su expulsión. La deportación toca algunos de los asuntos más sensibles de las relaciones exteriores consideradas en la política federal migratoria.

Esa es la opinión del juez David Ezra a quien ya se había expresado con dudas sobre esta ley. El juez Ezra incluso comparó la ley de Texas con una similar en Arizona, la SB1070, la cual fue acotada por la Suprema Corte.

La norma impulsada por republicanos y promulgado por el gobernador Greg Abbott representa un desafío a las leyes migratorias federales.

Aunque el fallo del juez del Distrito Este de Texas representa un triunfo para el gobierno del presidente Joe Biden es posible que a Abbott y sus aliados continúen el desafío legal en una Corte de Apelaciones, se trata de una decisión importante para los defensores de inmigrantes que buscaron que se bloqueará la norma antes del 5 de marzo cuando estaba marcada su implementación.

La Guardia Nacional de Texas ayuda a patrullar el Río Grande cerca de Eagle Pass, Texas. (AP /Eric Gay, File)

Esta ley forma parte de la estrategia contra inmigrante e indocumentados bajo la operación estrella solitaria.

Chalamet y Zendaya vuelven en “Dune: Part Two”

Rafael Cores como todos los viernes nos trajo las mejores recomendaciones de estrenos en cines y plataformas digitales en pantallas

Ya estamos en la antesala de Los Oscar que serán el próximo 10 de marzo y el equipo de La Opinión dirá presente.

“Hay un estreno que está muy por encima de todo lo demás, hasta el punto que yo creo que el resto de estudios nos han atrevido a sacar ninguna película que compita contra Dune: part two, recuerden que hace 2 años se estrenó la primera parte fue muy exitosa, le fue muy bien en taquilla en crítica y también ganó seis Premios Óscar precisamente ahora que estamos hablando de los Óscar (…) por fin llega esta segunda parte con retrasos porque aquella huelgas de Hollywood del año pasado retrasó todo se esperaba que se hubiera estrenado, no recuerdo si en octubre me parece octubre, noviembre del año pasado, llega casi con medio año de retraso otra vez dirigido por el canadiense Denis Villeneuve”, explicó Cores.

Zendaya asiste al estreno de “Dune: Part Two” en Lincoln Center Plaza el domingo 25 de febrero de 2024 en Nueva York. (Evan Agostini/Invision/AP) Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Agregó que “es una película de 2 horas y un poco más, que es una experiencia visual, es una de estas películas que uno la está viendo y dice guau me haría un póster para mi casa encuadraría ahora mismo esta escena, verdad bueno vuelven a estar de protagonistas Timothée Chalamet y Zendaya, también tenemos otras caras conocidas está Javier Bardem, Christopher Walken, Dave Bautista, Austin Butler es nuevo en la película aquel actor que se ganó una nominación por interpretar a Elvis”.

Seguir leyendo: