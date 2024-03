Shannen Doherty recuerda la pelea que tuvo con Jennie Garth en el set de la serie “Beverly Hills 90210”

A través de su podcast “Let’s Be Clear” la actriz Shannen Doherty ha recordado momentos difíciles en su carrera, y ahora dio detalles sobre un enfrentamiento que tuvo con Jennie Garth, su ex compañera en la popular serie de televisión “Beverly Hills 90210”. Lo más curioso es que todo comenzó por una broma hecha en el set.

El actor Brian Austin Green (otro de los integrantes del elenco del programa) fue el invitado en el más reciente episodio del podcast, y en un momento de la plática Doherty dio detalles sobre el incidente: “(Jennie) estaba haciendo algo que llamó ‘Día de pantalones abajo’, donde les bajaba los pantalones a algunos miembros del equipo de una manera divertida, y algunos de ellos estaban muy molestos con eso. Fue entonces cuando yo le di la vuelta y dije: ‘Día de la falda arriba'”.

La broma que hizo Shannen en respuesta a la de Garth provocó que ésta se pusiera furiosa. “Ella siempre llevaba boxers de Calvin Klein para hombre debajo de la ropa. Así que no pensé que fuera gran cosa. Y entonces hice el ‘Día de la falda arriba’ y, oh, Dios mío, ella perdió el control y yo simplemente no estaba de humor para dar marcha atrás”.

Green recordó la pelea, detallando que él y el actor Ian Ziering tuvieron que intervenir: “Recuerdo que en un momento hubo una pelea afuera e Ian y yo estábamos ahí. Y entonces, fuimos nosotros dos los que intervinimos, más o menos, poniéndonos en medio para evitar que empeorara”. Además, Brian también comentó que, a diferencia de los hombres en el elenco principal de la serie, la tensión se reflejaba en las actrices, lo cual “no era una situación fácil de observar”.

“Siempre fue maravilloso para mí que los chicos se llevaran tan bien. Ustedes siempre se apoyaron mucho y se felicitaron mutuamente, y no fue necesariamente lo mismo con las chicas”, recordó la actriz, quien interpretó a “Brenda Walsh” en cuatro temporadas del exitoso show.

