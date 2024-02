Sarah Michelle Gellar apoya a Shannen Doherty por recordar los conflictos de la serie “Charmed”

En el otoño de 2023 Shannen Doherty estrenó su podcast “Let’s Be Clear”, en el que ha compartido sus experiencias personales, como los conflictos que tuvo con Alyssa Milano durante las grabaciones de la serie de televisión “Charmed”. Ahora la actriz Sarah Michelle Gellar defendió a Doherty por recordar todo eso, aclarando que ésta “es una persona diferente”.

Entrevistada por E! News, Gellar mostró apoyo a Shannen, quien es su amiga desde hace muchos años: “Fue una época difícil. Yo estuve allí para ello. Creo que en este momento Shannen sólo busca compartir sus verdades en general. Lo sorprendente de ella es que, con todo y defectos, lo está mostrando todo. La apoyaré. Sé que no fue el momento más fácil, pero ahora es una persona diferente”.

Sarah -conocida por la serie de televisión “Buffy The Vampire Slayer” y la película “I Know What You Did Last Summer”– también comentó que se siente orgullosa de Shannen por la manera en que ha afrontado el cáncer que padece, y que se le diagnosticó desde 2015: “Nuestra relación ha crecido porque nosotras mismas hemos crecido. Hemos tenido experiencias y la vida es complicada. Y hemos podido experimentarlo juntas, para así crecer de la misma forma”. Ambas actrices no dejaron de contactarse durante la pandemia de Covid-19, reuniéndose para cenar y hasta saliendo de excursión.

En diciembre del año pasado la actriz Holly Marie Combs le reveló a Doherty que Milano había dado un ultimátum a los productores de “Charmed”, y que renunciaría si Shannen no era despedida. Ante esas declaraciones Alyssa se defendió, y dijo: “Me entristece que todas no podamos simplemente celebrar el éxito de un programa que significó tanto para todas nosotras…¿Cómo es posible seguir aferrándose a eso? Y he sido muy sincera, asumí la responsabilidad y me disculpé por cualquier papel que haya desempeñado en el problema. Y he sido muy comunicativa al respecto, por lo que no sé de qué otra manera solucionarlo”.

En otro episodio de “Let’s Be Clear” Shannen también hizo un reproche al actor Jason Priestley, quien interpretó a su hermano en la serie “Beverly Hills 90210”. Ella dijo que le hubiera gustado un poco más de consideración por parte de los miembros del elenco antes de salir del programa al término de la cuarta temporada; apenado, Priestley comentó: “Fue increíblemente difícil para mí. Y había tantas incógnitas y cuestiones que no entendía. Ojalá que todos hubiéramos tenido conocimiento sobre lo que estaba sucediendo en tu vida, para poder abordar tu situación de una manera más compasiva”.

