Alyssa Milano se defiende ante las recientes declaraciones de Holly Marie Combs y Shannen Doherty

Luego de las declaraciones que Shannen Doherty y Holly Marie Combs hicieran sobre la actriz Alyssa Milano, ésta ha dado su opinión al respecto, criticando que la gente no puede dejar de recordar los conflictos que hubo entre ellas en las grabaciones de la serie de televisión “Charmed”.

En una convención que se llevó a cabo hace unos días en Orlando, Florida, la actriz de 51 años habló sobre las conversaciones que Shannen y Holly han tenido en el podcast “Let’s Be Clear”: “Sólo diré que estoy triste. No creo que sea realmente que esté triste por mí, o por mi vida, o por cómo afecta o no mi vida. Lo que más me entristece es que un programa que ha significado tanto para tanta gente se haya visto empañado por una toxicidad que todavía, hasta el día de hoy, casi un cuarto de siglo después, sigue sucediendo. Me entristece que todas no podamos simplemente celebrar el éxito de un programa que significó tanto para todas nosotras”.

Milano dijo que su trabajo en “Charmed” a lo largo de nueve años la dejó con un profundo trauma: “He trabajado muy duro en mi vida durante los últimos 25 años para sanar todos mis traumas. Y ése no es sólo todo el trauma que experimenté mientras filmaba. He trabajado muy duro para sanar las partes, porque entiendo que lastiman a las personas…y mi intención es ser una persona que haya sanado, y que ayude a sanar a las personas. ¿Que si me gustaría que todas pudiéramos sentarnos en un escenario? Sí, porque, repito, esto fue hace casi un cuarto de siglo. ¿Cómo es posible seguir aferrándose a eso? Y he sido muy sincera, asumí la responsabilidad y me disculpé por cualquier papel que haya desempeñado en el problema. Y he sido muy comunicativa al respecto, por lo que no sé de qué otra manera solucionarlo”.

Por último, Alyssa se disculpó con el público por este tipo de situaciones: “Ni siquiera sé si podré esforzarme más de lo que ya lo he hecho para arreglarlo. Pero sí, es desgarrador. Es difícil. Esta es la parte incómoda que desearía que fuera diferente. Así que de todos modos, disculpas a todos los que nos quieren”.

¿Qué sucedió entre las actrices de la serie “Charmed”?

A finales del año pasado Shannen Doherty tuvo una conversación en su podcast con Holly Marie Combs, y comentó que su relación estuvo a punto de romperse cuando Alyssa Milano y su madre le impidieron visitar a su amiga después de una cirugía en la que le extirparon un tumor cancerígeno: “Me sentí enojada por la situación de no poder ir a verte, y cómo una especie de familia había entrado en acción. Eso causó una extraña división entre nosotras dos, que continuó durante toda la temporada 2 de la serie”.

No todo quedó ahí, pues Holly reveló que Milano pidió a Jonathan Levin, el productor de “Charmed”, que despidieran a Doherty. Ella lo cuestionó entonces sobre la decisión, y éste le dijo: “No era nuestra intención, pero fuimos acorralados. Básicamente estamos en esta posición donde es una o la otra. Alyssa nos dijo que es ella o Shannen, y Alyssa amenazó con demandarnos por ambiente laboral hostil”.

