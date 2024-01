Shannen Doherty quiere aguantar unos años más hasta encontrar una cura para el cáncer

Shannen Doherty quiere vivir algunos años más. Recientemente, la actriz que reflexionó en su podcast Let’s Be Clear with Shannen Doherty sobre algunos aspectos de su lucha contra el cáncer y dijo que desea vivir por unos cuatro o cinco años más.

La actriz espera poder aguantar unos años más mientras llegan nuevos tratamientos que le permitirán vivir más, pero más allá de eso lo que realmente espera Doherty es una verdadera cura que termine con su cáncer.

“Siempre hablo del hecho de que sólo tenemos que exprimir otros tres a cinco años, y entonces habrá terapia de células T o habrá esto. Va a haber muchas más opciones que darán otros cinco años. Luego, en esos cinco años, hay todo otro grupo de opciones, y finalmente habrá una cura”, dijo la actriz de Beverly Hills 90210.

Además de su enfermedad, Doherty también ha tenido que lidiar con su divorcio del fotógrafo Kurt Iswarienko; sin embargo, a pesar de todo, la actriz aseguró que se siente afortunada de la vida que ha tenido.

“Rezo. Me despierto y me acuesto agradeciendo a Dios, rogando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Esto me conecta con un poder superior y la espiritualidad. Mi fe es mi mantra. Mi vida hasta este momento me estaba preparando para lo que Dios me tiene aquí para lograr”, afirmó la actriz de 52 años de edad.

La actriz desea que su experiencia con la enfermedad ayude a otras personas con cáncer en su lucha. “Quiero llegar a las personas que tienen cáncer, que están impactadas por él, de manera tan profunda para ayudar a crear conciencia, para ayudar a recaudar dinero”, agregó.

Batalla contra el cáncer

En 2015, Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez. Después de someterse a una mastectomía y sesiones de quimio y radioterapia, la actriz anunció en 2017 que el cáncer había entrado en estado de remisión.

Tres años más tarde, la enfermedad regresó y se extendió, por lo que los médicos le explicaron que había entrado en etapa 4.

A principio de 2023, la actriz reveló que tuvo que someterse a una terapia de radiación para extirpar un tumor cerebral. “Estoy atravesando un cáncer de mama en etapa 4 que se propagó a mis huesos. Me lo imagino como un Pac-Man”, dijo Doherty en una entrevista publicada por la revista People.

“Descubrí en enero que había células cancerígenas en mi cerebro, así que tuvimos que aplicar una terapia de rayos para poder extirpar uno de los tumores, al que llamé Bob. Finalmente, pudo ser removido y fue diseccionado para establecer su conformación. Luego, tuve que seguir con la terapia de rayos un tiempo más. Así que ha sido un viaje. Definitivamente, fue una de las cosas más aterradoras que me ha tocado vivir”, detalló.

Después de la cirugía, la actriz contó que tuvo problemas con su mano derecha y no pudo sostener un vaso o un tenedor durante tres o cuatro meses.

“Te recetan muchos esteroides. Es para reducir cualquier inflamación cerebral. Y tengo una reacción horrible a los esteroides, así que traté de reducirlos… Luego, el cerebro se hinchaba un poco más y la mano dejaba de funcionar por completo”, explicó.

Seguir leyendo: