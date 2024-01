Shannen Doherty quiere un hijo, mientras continúa su tratamiento contra el cáncer

La actriz Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015, y dos años después entró en remisión; el año pasado informó que el cáncer (en fase 4) se extendió a su cerebro, y en una operación le extirparon un tumor. Ahora está en un tratamiento de radiación, pero ha vuelto a expresar su deseo de ser madre.

En el más reciente episodio de su podcast “Let’s Be Clear”, Doherty, de 52 años, habló de cómo intentó la fecundación in vitro (FIV) durante su matrimonio con Kurt Iswarienko: “No sólo quería un hijo para mí, sino que también lo quería para mi esposo. Lo quería para nuestro matrimonio, que él también complementara esa parte de sí mismo…necesitaba fecundación in vitro e hice muchos intentos”.

Debido a que Doherty conocía a otras mujeres que padecían cáncer y se habían sometido antes a tratamientos de FIV, pensó -erróneamente- que la enfermedad en ella había sido provocada por sus intentos de ser madre: “Si tienes una célula que está un poco inestable y que está a punto de girar y propagar el cáncer…todas las hormonas que estás bombeando a tu cuerpo a través de la FIV sólo aumentarán esa posibilidad. Al menos eso fue lo que pensé”.

La ignorancia de la actriz en cuanto esos temas médicos provocó que se negara a recibir un tratamiento con Tamoxifeno -un medicamento para tratar el cáncer de seno-, a pesar de que su oncólogo le decía que era lo mejor. “No quiero decir que tomé una decisión muy desinformada. Investigo mucho. Mi decisión se basó, en ese momento, en una especie de hechos que conocía, que había investigado”. Ella ya está en proceso de divorcio de Iswarienko.

En una reciente entrevista con EW, Shannen (conocida por las series de televisión “Beverly Hills 90210” y “Charmed”) expresó que, a pesar de su enfermedad, está analizando las diferentes opciones para ser mamá: “He considerado la adopción y todo tipo de opciones diferentes. Creo que lucho mucho con mi diagnóstico de cáncer y lo justo que puede ser (para un niño). Estoy en tratamiento y voy a ver si funciona, veré lo que está por venir, qué ensayos clínicos (están disponibles) y si siento que puedo dedicarle el tiempo suficiente a un niño, entonces definitivamente lo haré”.

