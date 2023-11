Shannen Doherty reveló que el cáncer llegó a sus huesos, “no quiero morir”

Shannen Doherty, la renombrada actriz estadounidense reconocida por su participación en exitosas series como “Embrujadas” y “Beverly Hills, 90210”, ha compartido valientemente detalles sobre su lucha continua contra el cáncer, que ahora se ha extendido a sus huesos.

En una entrevista exclusiva para la revista People, Doherty reveló que la enfermedad ha avanzado a una etapa más complicada, afectando sus huesos. A pesar de este desafiante escenario, la actriz mantiene un espíritu resiliente y afirma que todavía tiene metas por alcanzar en la vida.

“No he terminado de amar, ni de vivir. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, expresó Shannen, destacando su determinación frente a la adversidad.

La actriz compartió que enfrentar una enfermedad tan seria genera interrogantes significativas. “¿Por qué yo? ¿Por qué tuve cáncer? ¿Por qué volvió mi cáncer? ¿Por qué estoy en la etapa 4?”. Estas preguntas la han llevado a buscar un propósito más profundo en la vida.

Contrario a las percepciones erróneas, Shannen Doherty enfatizó que no se encuentra incapacitada ni retirada. Rechazó el estigma asociado con la fase avanzada de la enfermedad, destacando que las personas en su situación son vibrantes, con una perspectiva única de la vida. “Somos personas que queremos trabajar, abrazar la vida y seguir avanzando”, subrayó.

En la misma entrevista, recordó el momento en que anunció que el cáncer también había invadido su cerebro, lo que requirió una cirugía. Describió la experiencia como una de las más aterradoras de su vida, detallando el procedimiento necesario para abordar la situación.

Shannen Doherty se ha convertido en un símbolo de fortaleza, enfrentando su enfermedad con coraje y determinación. Su testimonio destaca la importancia de mantener la esperanza y continuar luchando, independientemente de los desafíos que la vida presente. La actriz sigue siendo un ejemplo de resistencia para aquellos que enfrentan situaciones similares.

Shannen Doherty se refugia en sus amigas tras revelar que el cáncer llegó a su cerebro

En junio pasado, Shannen Doherty compartió la noticia de su diagnóstico de un nuevo cáncer con metástasis cerebral, sumándose a la dura batalla que ha enfrentado desde su primer diagnóstico de cáncer de mama en 2015. La protagonista de Beverly Hills 90210 ha estado sometiéndose a un tratamiento de radiación desde enero de este año, enfrentando la enfermedad con valentía a pesar de reconocer sentirse “aterrada”.

Después de remitir en 2017, la enfermedad regresó en 2020, esta vez en estado 4. El actual diagnóstico de metástasis ha añadido complejidades a su proceso de recuperación. A pesar de estos desafíos, Doherty busca apoyo en sus seres queridos, especialmente en sus amigas Kristy y Julie, con quienes disfrutó de una noche de reconexión en un restaurante.

La actriz, luciendo una gorra negra, compartió una imagen en Instagram junto a sus amigas, mostrando un buen aspecto a pesar de los intensos tratamientos. “Una muy necesaria noche de chicas”, escribió Doherty en la publicación, recibiendo muestras de apoyo y ánimo por parte de sus seguidores, quienes valoraron su decisión de salir y disfrutar con quienes la rodean.

Hace unos días, la actriz también compartió una foto lamentando las críticas recibidas en redes sociales por expresar su apoyo a Israel en el conflicto contra Hamas en la Franja de Gaza. En un mensaje reflexivo, Doherty abordó los desafíos que enfrenta cada día, tanto en la lucha contra el cáncer como en la esfera virtual, enviando amor y paz a sus seguidores, incluso a aquellos que la han criticado. Con 52 años, Shannen Doherty continúa mostrando fuerza y determinación en medio de sus desafíos.

