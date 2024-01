Murió David Gail, actor de Beverly Hills, 90210

El actor David Gail, conocido por su participación en la serie Beverly Hills, 90210, murió a los 58 años de edad, informó la noche de este domingo su hermana Katie Colmenares, quien no dio detalles sobre las causas del fallecimiento.

La hermana del actor compartió la lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram. Colmenares compartió una imagen junto a David en la que describió al actor como su mejor amigo.

“Prácticamente no ha habido un solo día en mi vida en el que no estuvieras a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo (…) Te abrazaré tan fuerte cada día en mi corazón”, escribió.

Luego de que se conociera la triste noticia, Pete Ferriero, anfitrión y productor del podcast Beverly Hills 90210 Show, compartió algunos fragmentos de las apariciones de Gail en su programa.

“En memoria de David Gail. Aquí hay algunas historias que compartió cuando se unió al podcast”, escribió para acompañar la publicación.

David Gail construyó una notable carrera en la televisión con actuaciones en series como General Hospital, Port Charles y Beverly Hills, 90210, en la que interpretó a un botones llamado Tom y luego le dio vida a Stuart, el interés amoroso del personaje de Shannen Doherty, Brenda Walsh.

En 2021, Gail recordó su trabajo con como una experiencia positiva durante una entrevista con el podcast Beverly Hills 90210 Show.

A lo largo de su carrera el actor también tuvo apariciones en series como The Round Table, Matlock, Robin’s Hoods, Murder, She Wrote, JAG y Doogie Howser, M.D.

En el cine, participó en películas tales como Some Girl (1998), Bending All the Rules (2002), Perfect Opposites (2004) y The Belly of the Beast (2008).

Su último trabajo fue como actor voz para el videojuego Blacksad: Under the Skin, lanzado en 2019.

Seguir leyendo: