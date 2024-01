Shannen Doherty habló sobre las personas que no quiere que asistan a su funeral: “Hay gente que no quiero allí y sé quiénes son”

Shannen Doherty está planeando su funeral. Recientemente, la actriz que batalla contra el cáncer desde 2020, contó que está preparando la lista de personas que le gustaría que asistieran a su funeral.

En el más reciente episodio de su podcast Let’s Be Clear with Shannen Doherty, la actriz de 52 años de edad conversó con su mejor amigo Chris Cortazzo, quien además es el ejecutor de su testamento, sobre los detalles que quería en su funeral.

“Soy horrible en los funerales”, admitió. “No sé si alguien es realmente bueno en los funerales, pero yo soy la chica a la que le gusta, literalmente, sollozar. No puedo soportarlo”, agregó.

Doherty dijo que quiere que su funeral sea más una fiesta en casa que una reunión triste y sombría. La actriz también habló sobre las personas que les gustaría que fueran a su funeral.

“Hay mucha gente que creo que vendría y que no quiero allí. No los quiero allí porque sus razones para aparecer no son necesariamente las mejores”, dijo.

“Pero lo harán (asistir), porque es lo políticamente correcto y no quieren quedar mal, así que quiero quitarles la presión y quiero que mi funeral sea como una fiesta de amor. No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios, esa perra ya está muerta’”, agregó.

Aunque no dio nombres, la actriz aseguró que hay personas a las que no les agrada y que sabe que asistirían al funeral. “Simplemente no quiero a esa gente allí y sé quiénes son”, aseguró.

En la conversación, Doherty también expresó su deseo de convertir parte de sus cenizas en una pieza de joyería para que la use Cortazzo. “Quiero mezclarme con mi perro y quiero mezclarme con mi papá”, dijo.

Batalla contra el cáncer

En 2015, Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez. Después de someterse a una mastectomía y sesiones de quimio y radioterapia, la actriz anunció en 2017 que el cáncer había entrado en estado de remisión.

Tres años más tarde, la enfermedad regresó y se extendió, por lo que los médicos le explicaron que había entrado en etapa 4.

A principio de 2023, la actriz reveló que tuvo que someterse a una terapia de radiación para extirpar un tumor cerebral. “Estoy atravesando un cáncer de mama en etapa 4 que se propagó a mis huesos. Me lo imagino como un Pac-Man”, dijo Doherty en una entrevista publicada por la revista People.

Crédito: Getty Images

“Descubrí en enero que había células cancerígenas en mi cerebro, así que tuvimos que aplicar una terapia de rayos para poder extirpar uno de los tumores, al que llamé Bob. Finalmente, pudo ser removido y fue diseccionado para establecer su conformación. Luego, tuve que seguir con la terapia de rayos un tiempo más. Así que ha sido un viaje. Definitivamente, fue una de las cosas más aterradoras que me ha tocado vivir”, detalló.

Después de la cirugía, la actriz contó que tuvo problemas con su mano derecha y no pudo sostener un vaso o un tenedor durante tres o cuatro meses.

“Te recetan muchos esteroides. Es para reducir cualquier inflamación cerebral. Y tengo una reacción horrible a los esteroides, así que traté de reducirlos… Luego, el cerebro se hinchaba un poco más y la mano dejaba de funcionar por completo”, explicó.

