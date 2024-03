Xavi Hernández es una bomba de tiempo para el FC Barcelona; 21 tarjetas amarillas y una expulsión

Xavi Hernández sigue siendo el entrenador en jefe del Fútbol Club Barcelona que intenta por todos los medios acortar distancias en cuanto a puntos para tratar de ganar el campeonato español de LaLiga, así como también próximamente clasificar a cuartos de final en la Champions League.

Además de ello, Xavi también es reconocido por su temperamento como entrenador y las numerosas ocasiones en las que ha sido amonestado y expulsado de algún partido de alguna competición, algo que parece ser una bomba de tiempo en la entidad blaugrana.

Xavi habló sobre su expulsión contra el Getafe

“Le he dicho al árbitro que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no. Por eso me ha expulsado”, explicó el técnico culé haciendo referencia a la tarjeta roja que vio en el segundo tiempo del partido.

“Protestó de manera ostensible una de mis decisiones”, justificó el árbitro en el acta. El enfado de Xavi no terminó ahí. Por el contrario, la gran molestia que presentaba Hernández solamente se hizo mucho más grande con sus declaraciones. “El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio en la norma nos dijeron que iba a ser que nos entenderían más a los técnicos, que soportamos mucha tensión durante los partidos”.

Bajas importantes en el FC Barcelona para recibir al RCD Mallorca el próximo viernes en Montjuic. Araújo y Xavi Hernández vieron la quinta amarilla.

Xavi fue bastante claro al principio de la temporada que no tendría tiempos muy amistosos con los colegiados. “En el banquillo siempre hablo, soy pasional, protesto, me enfado, vivo el partido… Soy así y no voy a cambiar”, comentó el técnico luego de la victoria del Barcelona ante el Oporto, duelo de donde Xavi se marchó amonestado.

Los números de las amonestaciones de Hernández

Un total de ocho cartulinas amarillas y una expulsión ha recibido el ex jugador de la entidad catalana desde principios de temporada. Desde que se estrenó en noviembre de 2021, a Hernández se le han otorgado un total de 22 tarjetas, 21 de ellas amarillas y una roja.

Xavi respondió a toda esta problemática

“No voy a hablar más de árbitros. Ya dije mi opinión la semana pasada. Con toda la educación del mundo no os voy a contestar”, expresó tras la expulsión de Vitor Roque en partido donde el Barcelona enfrentó al Alavés en Mendizorroza. “Intentaré no recibir la quinta amarilla”, dijo Xavi antes de visitar al Athletic en San Mamés, algo que no consiguió. “Pero no me podéis decir que no estoy implicado, eh”, comentó en modo de mofa en la previa del partido.

“Trato de transmitir esa intensidad a los jugadores”, trataba de explicar sobre sus actuaciones en la banda y sus protestas. Por segunda temporada consecutiva tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Siempre por protestar airadamente las decisiones del equipo arbitral. Hay otro dato que habla del nerviosismo con el que Xavi vive los partidos en el área técnica y es que 17 de esas 22 tarjetas las vio cuando el equipo no ganaba en el marcador.

Tremendo enfado de Xavi Hernández con González Fuertes y su linier tras una falta no pitada a Sergi Roberto.



Se libró de la expulsión tras pronunciar "me cago en tu put*a madre" al ser amonestado.

Ni Guardiola ni Luis Enrique superan a Xavi

Xavi es el líder de los últimos tiempos en el club culé en cuanto a amonestaciones, y esto es algo que ni el propio Pep Guardiola y Luis Enrique han podido superar, aún cuando los antes mencionados también eran conocidos por sus temperamentos y las formas cuando se dirigían a los colegiados.

En su momento Guardiola fue expulsado en tres partidos -Bayern Múnich, Osasuna y Almería- y le otorgaron un total de cuatro tarjetas amarillas -Athletic, Valencia, Osasuna y Sporting- a lo largo de sus cuatro temporadas en el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Todas ellas por protestar. Por su parte Luis Enrique tuvo más roces con la prensa que con los árbitros. Solo vio una tarjeta amarilla, en la vuelta de la Supercopa de España contra el Athletic.

