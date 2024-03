De la Fórmula 1 a la Fórmula E: la travesía de Antonio Giovinazzi

Recibir la noticia de no poder continuar en la Fórmula 1 no debió ser nada fácil. Todos los pilotos, o la gran mayoría sueña con escalar poco a poco hasta llegar al Gran Circo para competir con los mejores. Antonio Giovinazzi vivió ese sueño durante tres temporadas, pero cuando Alfa Romeo decidió no continuar con sus servicios en 2021, esa puerta se cerró de inmediato.

La escudería optó por dar una oportunidad a Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, mientras el italiano quedaba fuera de la máxima categoría del automovilismo mundial. Sin embargo, tras un obstáculo se presentó un nuevo camino despejado. DRAGON / PENSKE AUTOSPORT vio en él un gran talento y de inmediato iniciaron los contactos para convertirlo en piloto de la ABB FIA Fórmula E.

No transcurrió mucho tiempo entre el adiós de la Fórmula 1 y el recibimiento de la FE, de hecho, más de uno se sorprendió por la rapidez de la confirmación, pero cuando un piloto es realmente bueno suceden cosas como esta. Ahora, luego de una gran experiencia cargada de aprendizaje para Antonio Giovinazzi, un nuevo comienzo le esperó a partir de la temporada 2022 de la división electrificada.

Antonio Giovinazzi en la Fórmula E. Crédito fotográfico: @antogiovinazzi99

El andar de Antonio Giovinazzi

El karting fue parte de su vida entre 2001 y 2012. Allí logró adjudicarse victorias campeonatos regionales y locales, por consiguiente, el reconocimiento y la mirada de terceros no tardó en llegar. Fórmula Pilota China fue el próximo paso de Giovinazzi en 2012, donde se consagró campeón tras triunfar en seis oportunidades.

La Fórmula 3 Británica llegó al año siguiente, siendo subcampeón. La Fórmula 3 Europea también apareció en el palmarés de su joven pero prometedora carrera, puntuando en ocho de 30 carreras posibles.

Antonio Giovinazzi en la Fórmula 1. Crédito fotográfico: @antogiovinazzi99

Otras categorías como la Fórmula 3, (actualmente denominada Fórmula 2) y los campeonatos de resistencia también fueron retos superados por Antonio Giovinazzi hasta que la Fórmula 1 se presentó en 2017 como tercer piloto de la escudería Ferrari. Debutó en el Gran Circo en la primera carrera del año (Gran Premio de Australia) para Sauber F1 Team tras el accidente sufrido por Pascal Wehrlein en la Carrera de Campeones.

En 2019 se convirtió en piloto oficial de Alfa Romeo y allí inició la historia que muchos conocen. Varias actuaciones a destacar sobre los circuitos más reconocidos del mundo, teniendo como compañero al campeón mundial de 2007, Kimi Raikkonen.

Ahora, la travesía en Fórmula E comenzó, donde Antonio Giovinazzi tuvo mucho que aprender para llegar a tono, pues en su primer contacto en los ensayos de pretemporada, el italiano aseguró que pilotar el monoplaza eléctrico no fue tan sencillo como esperaba. “Admito que es especialmente complicado en frenada, se me hizo difícil amoldarme en este aspecto. Tampoco hay downforce, no hay ruido. Todo es distinto”.

Lamentablemente para él, la travesía en Fórmula E duró solo una temporada, y ahora, desde 2023 compite en Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, obteniendo un triunfo en las 24 Horas de Le Mans 2023, categoría Hypercar .

Victoria en las 24 Horas de Le Mans. Crédito fotográfico: @antogiovinazzi99

