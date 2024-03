Ex piloto y figura de la Fórmula 1 será sometido a operación a corazón abierto y peligra su vida

Heikki Kovalainen atraviesa momentos bastante complicados en su vida personal y a tal punto que se está viendo obligado a abandonar la competencia profesional en el Campeonato Mundial de Rally por un delicado problema de salud que pone su vida en muchísimo riesgo.

En su momento el piloto finlandés hizo vida en la escudería Vodafone McLaren Mercedes, en donde marcó el comienzo de una era en la Fórmula 1 a partir del año 2008. Hizo equipo con el múltiple campeón del mundo, el inglés Lewis Hamilton, a quien acompañó a lo largo de dicha temporada a que ganase la primera de las 7 coronas que ostenta a día de hoy.

Kovalainen siempre le cuidó las espaldas a Hamilton y demostró ser uno de los pilotos más experimentados e importantes mientras hizo vida en la Fórmula 1 desde el 2007 hasta el 2013, donde además defendió los colores de escuderías como Renalut, Lotus y Caterham.

El finlandés habló sobre su situación médica

En reciente conversación con el diario de su nación el Iltalehti, Kovalainen comentó el momento difícil que atraviesa por su salud: “Al final de la temporada pasada, decidí hacerme un chequeo médico exhaustivo. La idea era comprobar que no había ningún problema grave, pero entonces descubrí esto”.

El medio hizo mucho énfasis en que este problema de salud también puede ser llamado como aneurisma aórtico y puede causar la rotura de la aorta, cuyas posibilidades de sobrevivencia son “casi inexistentes”. “Es una enfermedad hereditaria sobre la que no puedo hacer nada. Es bueno que se haya descubierto ahora. Por lo general, este problema es asintomático, excepto cuando ocurre por primera vez”, mencionó el piloto finlandés.

Los médicos fueron bastante claros con Kovalainen a no tener algún tipo de actividad que sea lo suficientemente extenuante hasta poder recuperarse del todo, esto evidentemente para preservar y velar por su vida: “Desde noviembre, no se me permite hacer ningún ejercicio físico duro”. “El día anterior a la revisión, salí a correr. Estaba encantado con lo bien que me sentía. Fue un poco chocante cuando al día siguiente el médico me dijo lo que habían encontrado las pruebas”, relató el piloto de 42 años.

Operación a corazón abierto

Tanto el piloto como su equipo de trabajo y médicos tomaron la decisión que la mejor opción para el finlandés sería tener una cirugía a corazón abierto, que tiene sus propios riesgos: “Es una operación tan grande que siempre existe el riesgo de lo peor. Sin embargo, la aorta se ha dilatado tanto que se supera el umbral quirúrgico. Además, la operación tendrá que realizarse en algún momento de todos modos. Por eso, posponerla a los próximos años tiene poco sentido”.

“Me he pasado todo el invierno estudiando qué se puede hacer al respecto. He estado en Japón para hablar con profesionales”, explicó. En consonancia, el esquiador activo y aficionado al fitness profundizó en su relato: “Las probabilidades están de mi lado. Sin embargo, si sucede que no puedo seguir corriendo a pesar de la operación, que así sea. Mi principal objetivo es volver a una vida normal”.

Carrera en la Fórmula 1

Heikki Kovalainen corrió en un total de 112 carreras a lo largo de su estadía en la Fórmula 1 y pudo sumar 105 puntos. También destacó al poder alcanzar una Pole Position en Silverstone en la temporada del 2008, aunque no pudo sostener dicha posición luego de haber finalizado la carrera en el quinto lugar de un Gran Premio ganado por Lewis Hamilton.

Su mejor posición histórica en la clasificación final fue el séptimo lugar de 2007 y 2008. También tuvo actuaciones destacadas como piloto profesional en el año 2004, cuando obtuvo el primer lugar de la World Series, y en 2016 ganó el Super GT Japonés con el equipo Lexus.

