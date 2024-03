Lewis Hamilton tuvo un contratiempo impensable en el Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1

El Gran Premio de Baréin fue la cita que dio comienzo a la temporada 2024 de la Fórmula 1 y con ello se pudo apreciar el real rendimiento de los monoplazas y sus pilotos; no hubo nada fuera de lo común a los últimos años en cuanto al desempeño y relevancia de Red Bull Racing por parte de Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez, quienes consiguieron el 1-2.

Y a esto están muy atentos desde el box de Mercedes: “Nos falta ritmo y Verstappen está en otra galaxia. Hay muchas cosas que aprender”, expresó Toto Wolff para resumir el primer gran premio de la temporada en donde su piloto principal Lewis Hamilton no tuvo la mejor carrera ni el comienzo más ameno al respecto.

Mercedes no pudo cumplir

Mientras que George Russell se tuvo que conformar con un quinto lugar en la clasificación final tras los dos Ferrari, a Lewis Hamilton simplemente le costó un poco más. El heptacampeón llegó en séptimo lugar, siendo este su peor inicio desde 2014.

Hamilton no tuvo una pole position precisamente sencilla, la carrera tampoco lo fue en especial por verse en la necesidad de manejar en el trazado de Sakhir con el asiento roto.

“Estaba frenando en la primera curva y el asiento se ha movido, y la parte derecha se ha salido, he sentido cómo algo crujía. Me he movido sobre el asiento. Iba con el culo en el aire”, desveló entre risas que escondían la inconformidad e incomodidad con las que aparentemente tendrá que lidiar en su última temporada al frente de Mercedes.

“Me he movido sobre el asiento, iba con el culo al aire”, fueron las palabras más crudas, reales y directas por parte del piloto inglés. “Durante un momento me quedé sin batería, así que en las rectas iba perdiendo velocidad, perdí mucho en comparación con los McLaren, estuve arreglando eso durante algunos giros, y eso me llevó unas diez vueltas, perdí muchos segundos por eso. Probablemente, hay algo de decepción dentro del equipo”.

“Hemos sufrido en el coche hoy, lo he dado todo, pero no había mucho rendimiento en comparación a muchos de los rivales”, añadió Hamilton.

Russell, el otro Mercedes, tampoco tuvo ritmo para poder hacer frente a Carlos Sainz de Ferrari quien fue el piloto de la jornada y demostró estar para grandes cosas esta temporada 2024.

Alonso y Aston Martin sin éxito en la primera prueba

Fuera de Ferrari y Red Bull Racing, la gran rivalidad del Gran Premio de Baréin se produjo entre las escuderías Mercedes, Leclerc y Mclaren. Y un gran ausente que generó grandes expectativas y no pudieron cumplir en la primera prueba, fueron los de Aston Martin, quienes no figuraron en lo absoluto, por mucho que Alonso llegara en el noveno lugar en clasificación. Piastri y Norris le rebasaron sin problemas y Hamilton tampoco tuvo mayores dificultades cuando llegó el momento de rebasarlo.

Por el momento se espera la clara mejora en el Gran Premio de Arabia Saudita este venidero fin de semana, en donde tanto Fernando Alonso como Lance Stroll buscan mejorar sus noveno y décimo lugar conseguidos en Baréin.

Finalmente, de esta manera arrancó la Fórmula 1 con un Max Verstappen líder solitario buscando volver a ser campeón del mundo. Restan un total de 23 carreras, tiempo suficiente para la mejora de Aston Martin, Mercedes y el resto de las escuderías que desean dar un fuerte golpe sobre la mesa y destronar tanto a Verstappen como a Red Bull Racing.

Sigue Leyendo:

Carlos Sainz sin filtros contra Ferrari “Buscaré un sitio donde se me quiera y se me valore”

Helmut Marko sobre la carrera de “Checo” Pérez: “No haber sido destruido por Max es un gran logro”

Christian Horner quedó satisfecho con la actuación de “Checo” Pérez en el GP de Bahréin