Floyd Mayweather propone que Terence Crawford y David Benavídez se enfrenten tras negativa de Canelo

La leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr. propuso que Terence Crawford y David Benavídez se enfrenten tras la negativa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez de pelear contra ellos por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Fight Hype, Mayweather no sabe si la diferencia de peso será mucha para Crawford, pero cree que tiene lógica que se enfrente a Benavídez porque al final de cuentas estaría subiendo a las 168 libras.

“Es súper, súper habilidoso, un peleador muy talentoso (Crawford). Y estaba pensando que si está dispuesto a subir a 168 a pelear con Canelo, y si Benavídez no puede pelear con Canelo, entonces que peleen entre ellos Benavídez y Crawford. Yo pienso que si ambos están persiguiendo al mismo peleador y no logran conseguir esa pelea, entonces que peleen entre ellos”, dijo.

Terence Crawford se convirtió en campeón indiscutido de dos pesos al vencer a Errol Spence Jr. Foto: John Locher/AP.

“No sé si sea mucha diferencia de peso, pero planteo esta posibilidad porque Benavídez está tratando de pelear con Canelo, y sé que Crawford también ha estado tratando de pelear con Canelo. Ambos han intentado mucho obtener esa pelea con Canelo y no lo han logrado”, agregó.

Desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate, por lo que se espera que el organismo obligue la pelea en septiembre.

En cambio, después de derrotar a Errol Spence Jr., Terence Crawford expresó su deseo de subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno, pero el mexicano dejó claro que no peleará con él.

David Benavídez subió a las 175 libras después que Canelo Álvarez lo rechazó nuevamente. Foto: John Locher/AP.

Por ahora, el Monstruo Mexicano subirá a las 175 libras para disputar el título interino del CMB contra Oleksandr Gvozdyk en junio, mientras que Bud Crawford se encuentra sin oponentes ni fecha para su próximo combate, por lo que la idea de Floyd Mayweather no tiene mucho sentido en estos momentos.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

