La gobernadora de Alabama promulgó una ley para proteger tratamientos de fecundación in vitro

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, promulgó el miércoles una legislación que protege a los proveedores de fertilización in vitro de una posible responsabilidad legal planteada por un fallo judicial que equiparaba los embriones congelados con niños, según The Associated Press.

La ley protege a los proveedores de demandas y procesos penales por “daño o muerte de un embrión” durante los servicios de FIV.

Los tres principales proveedores de FIV del estado suspendieron sus servicios después del fallo de la Corte Suprema de Alabama el mes pasado.

La nueva legislación no aborda la cuestión de la personalidad del embrión fecundado que está en el centro del fallo sin precedentes del mes pasado, vinculado a un caso derivado de la destrucción accidental de embriones congelados en una clínica de fertilidad, y los expertos dicen que será necesario trabajar más para proteger los servicios de fertilidad en el estado.

La clínica de fertilidad en el centro de ese caso suspendió sus servicios y dijo a CNN que la nueva legislación no brinda la protección legal que necesita para reanudar los servicios de FIV.

El tribunal estatal dictaminó que los embriones congelados son seres humanos y quienes los destruyen pueden ser considerados responsables de muerte por negligencia, lo que impulsó un ajuste de cuentas nacional con el derecho a la salud reproductiva, la planificación familiar y el acceso a la FIV.

Los legisladores republicanos del estado están teniendo en cuenta una crisis de FIV que ayudaron en parte a crear con el lenguaje antiaborto agregado a la Constitución de Alabama en 2018. La enmienda, que fue aprobada por el 59% de los votantes, dice que es política estatal reconocer los “derechos de los niños no nacidos”.

La frase se convirtió en la base del fallo del tribunal. En ese momento, sus partidarios dijeron que permitiría al estado prohibir el aborto si se anulaba Roe vs Wade, pero sus opositores argumentaron que podría establecer la “personalidad” de los óvulos fertilizados.

Tras la firma de la ley por la gobernadora Kay Ivey, se espera que algunas clínicas están a punto de levantar la suspensión de ciertos servicios de FIV en el estado.

