Nikki Haley pone fin a su campaña por la candidatura republicana y le deja el camino libre a Trump

Ante la falta de resultados positivos que respaldaran sus aspiraciones políticas, Nikki Haley decidió dar por concluida su campaña mediante la cual aspiraba a convertirse en candidata republicana.

En una conferencia de prensa efectuada en Charleston, Carolina del Sur, la republicana de 52 años reconoció que, hasta el momento de su declinación, careció del respaldo suficiente de los republicanos para seguirle disputándole la candidatura a Donald Trump quien confirmó las proyecciones de las encuestas. Sin embargo, el hecho de dar un paso al costado no representa que respalde en adelante al magnate neoyorquino.

De hecho, el neoyorquino se adjudicó 14 de los 15 estados donde se efectuaron primarias y caucus presidenciales republicanos durante el denominado Súper Martes.

Una vez que surgieron los resultados preliminares de los sufragios delineando la victoria del expresidente de la nación, Nikki Haley decidió no hacer ningún pronunciamiento sobre su futuro, pero después de analizar el panorama adverso que estos le significaron, tomó la determinación de no continuar adelante y aguardar hasta que le surja una mejor ocasión para volver a contender en las urnas.

“Ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Lo he hecho. No me arrepiento. Aunque ya no seré candidato, no dejaré de usar mi voz para las cosas en las que creo”, expresó.

Nikki Haley aguardará a que surja un mejor momento para contender una vez más a la candidatura republicana. (Crédito: David J. Phillip / AP)

La exgobernadora de Carolina del Sur había lanzado formalmente su campaña en febrero del año pasado y durante la mayor parte del 2023 sólo registraba resultados de un dígito, pero después de su participación en los debates organizados por el Comité Nacional Republicano, a los cuales no acudió Donald Trump, consiguió ir escalando en la preferencia de los votantes conservadores hasta ocupar el tercer puesto entre los aspirantes a la candidatura sólo detrás de Ron DeSantis.

Posteriormente, ante la declinación del gobernador de Florida, Haley se quedó sola frente a Trump a quien únicamente le pudo arrancar un par de triunfos realmente de poca valía para continuar adelante, pues Washington DC y Vermont no le otorgaron la cantidad de delegados suficientes para acortar la brecha que le saca el neoyorquino de 77 años.

“Con toda probabilidad, Donald Trump será el candidato republicano cuando la convención de nuestro partido se reúna en julio. Lo felicito y le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor a cualquiera que sea presidente de Estados Unidos. Nuestro país es demasiado valioso para permitir que nuestras diferencias nos dividan”, enfatizó.

