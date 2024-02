Nikki Haley presagia que Donald Trump no será candidato republicano ni tampoco presidente

La aspirante a la candidatura republicana augura que su rival Donald Trump está lejos de convertirse el candidato elegido por su partido y por lo tanto no será presidente de la nación.

Cual, si fuera una pitonisa de la política, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, la exgobernadora de Carolina del Sur, vaticina que, una vez llevadas a cabo las elecciones en noviembre, una mujer terminará por gobernar a Estados Unidos.

“Tendremos una mujer presidenta de Estados Unidos; Seré yo o será (la vicepresidenta) Harris”, señaló.

A pesar de que el magnate neoyorquino triunfó en el caucus de Iowa y en las primarias que han desarrollado hasta el momento, Nikki Haley descarta que ello le impliquen más victorias en las urnas.

“Donald Trump no ganará las elecciones generales. Puedes hacer que gane las primarias que quieras; no ganará una elección general. Recuerden mis palabras: no ganará una elección general”, expresó.

En este sentido, la aspirante de 52 años exhortó a todos los opositores del expresidente a emitir su voto contra él desde las primarias y no aguardar hasta el proceso de lectoral de noviembre.

“No pueden quejarse de lo que sucede en una elección general si realmente no piensan en las primarias”, subrayó.

Donald Trump le saca un amplio margen de ventaja a Nikki Haley no sólo en su estado natal, sino a nivel nacional. (Crédito: Chris Carlson / AP)

A reserva de los resultados que arrojen los comicios de Carolina Sur, el promedio de las encuestas previas calculado por el sitio web Decision Desk HQ situaban a Trump con una amplia ventaja de 63.8% de respaldo republicano frente al 33.1% de Nikki Haley.

Al respecto, la única contrincante que le impide al republicano 77 años convertirse en el abanderado de su partido, recordó el resultado que logró durante el primer proceso electoral cuando no estaba ubicada entre los aspirantes punteros.

“Dijeron que no llegaría a Iowa y no sólo lo hicimos, sino que nos quedamos 1% atrás del segundo lugar. Tuvimos el 20%.

Después, el día de las elecciones en New Hampshire, dijeron que había perdido 30 puntos, pero obtuvimos el 43% de los votos“, enfatizó.

Al respecto, varios especialistas en procesos electorales coinciden en señalar que un revés de Haley en su estado natal no sólo representaría otra victoria para Donald Trump, sino prácticamente una crónica anunciada del “estado vegetativo” en que quedaría la campaña de la aguerrida mujer.

