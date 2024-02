Tim Scott, senador de Carolina del Sur, exhorta a Nikki Haley a poner fin a su campaña

El senador de Carolina del Sur que ahora aspira ser parte del gabinete de Donald Trump si el neoyorquino vuelve convertirse en presidente, sostiene que la aspirante a la candidatura republicana Nikki Haley debería poner fin a su campaña en beneficio de su partido.

A pesar de que gran parte del impulso que ha tenido la carrera del político afroamericano desde que fue elevado por Nikki Haley de su escaño en la Cámara al Senado de Estados Unidos para llenar una vacante dejada por el retiro del senador Jim DeMint, en 2012, la relación entre ambos se fue por la borda cuando decidieron contender por la candidatura republicana.

Al inicio de su campaña, el senador por Carolina del Sur trató de no atacar a sus adversarios, pero sobre todo a la política de raíces hindúes.

No obstante, conforme se intensificó la carrera por posicionarse mejor entre los ciudadanos republicanos, Scott eligió tratar de exhibir a la exgobernadora con el objetivo de fortalecer su imagen.

A partir del segundo debate republicano, el senador afroamericano criticó a Haley por su propuesta de aumentar el impuesto a la gasolina en su estado natal durante la etapa en que lo gobernó y además por haber aprobado una compra de cortinas por valor de $50,000 dólares cuando fungió como embajadora de la ONU.

Durante las primarias de Carlina del Sur, Nikki Haley se jugará gran parte de la credibilidad que le queda a su campaña. (Crédito: Jim Lo Scalzo / EFE)

Desde entonces, no volvieron a dirigirse la palabra hasta que llegó el momento en que Haley le pidió su apoyo para respaldarla al quedar solo ella y Donald Trump en la disputa por la candidatura. Sin embargo, Scott se inclinó hacia el lado del expresidente de la nación.

“No llamó, no envió mensajes de texto. No me dijo que iba a hacer esto. Le envié un mensaje de texto y le dije: ‘Mira, quiero sentarme y hablar’. Como solo habíamos hablado una vez desde entonces, dije: ‘Me encantaría sentarme y hablar sobre un respaldo’.

Dijo: ‘Me reuniré con mi equipo para resolver eso’. Y nunca volví a oír nada más hasta su respaldo”, mencionó la republicana durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

De manera sorpresiva, después de que Trump aceptó que Tim Scott es una de las posibles opciones para tomarlo en cuenta como su compañero de fórmula, el afroamericano volvió a la carga en contra de Nikki Haley a través de una férrea declaración emitida durante una intervención en CNN.

“La única persona que se interpone en el camino de una conversación entre Joe Biden y Donald Trump es Nikki Haley, por lo que apartarse del camino es increíblemente importante, no para el partido sino para el futuro de Estados Unidos”, expresó.

