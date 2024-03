Entrenador de Christian Mbilli afirma que no van a esperar a Canelo Álvarez ni a nadie

Marc Ramsey, entrenador de Christian Mbilli, afirmó que no van a esperar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez ni a ninguno de los campeones de la división de peso supermediano porque llegado el momento no tendrán otra opción que enfrentarlo.

En una entrevista con Boxing Scene, Ramsey expresó que como Mbilli está teniendo buenas actuaciones nadie quiere pelear con él, pero aseguró que seguirán haciendo su trabajo hasta que obligatoriamente tengan que subir al ring con el francés.

“No vamos a estar esperando a Canelo. No vamos a esperar a (David) Benavídez o (David) Morrell ni a nadie. Simplemente estamos haciendo nuestras cosas. Tenemos una gran promotora en Camille Estephan, nos ha dado todas las herramientas para ascender en la clasificación. Llegado un momento, nadie en la división no tendrá otra opción que enfrentarlo”, dijo.

“Está en la misma situación que Artur antes de ganar el título. Está teniendo buenas actuaciones, pero no muchos en su división quieren pelear con él porque es un peleador interno y un peleador de presión. No es una pelea divertida de hacer. La división está un poco estancada en este momento con Canelo ostentando todos los cinturones. Pero, como dije, no vamos a esperar y obligaremos a la gente a enfrentarnos”, agregó.

Tras su victoria sobre Rohan Murdock el pasado mes de enero, Christian Mbilli se convirtió en uno de los oponentes potenciales de Canelo Álvarez. El francés prometió que hará lo posible para conseguir una oportunidad y demostrar que es el mejor de la división de las 168 libras.

“Soy EL luchador de la división, soy el futuro de la división, ese fue el mensaje de hoy. Canelo es el mejor, todos saben que Canelo es el mejor, ahora quiero demostrar que soy el mejor de la división. Por eso mi objetivo es pelear con Canelo. Haré todo lo que pueda para pelear contra Canelo. Vamos”, declaró en la entrevista sobre el ring después de su triunfo.

A pesar del deseo de Mbilli, Canelo Álvarez tiene otros planes y por eso su entrenador no quiere enfrascarse en una larga espera por una oportunidad. Al parecer, el tapatío enfrentará a Jaime Munguía el 4 de mayo y en septiembre a Jermall Charlo o David Benavídez, retador oficial, por lo que una pelea con el francés está lejos de suceder.

Canelo Álvarez volverá a la acción el 4 de mayo ante Jaime Munguía en Las Vegas. Foto: Steve Marcus/AP.

Christian Mbilli, de 28 años, venció el pasado fin de semana por nocaut a su compatriota Rohan Murdock consolidándose en el puesto número uno de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El francés tiene registro de 26 triunfos (22 de ellos por la vía rápida) y ninguna derrota.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

