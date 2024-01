Contendiente número de la AMB y CMB reta a Canelo Álvarez: “Haré todo lo posible para pelear contra él”

Christian Mbilli, contendiente número uno de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB), retó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y prometió que hará lo posible para conseguir una oportunidad de enfrentarlo.

En la entrevista sobre el ring tras su victoria sobre Rohan Murdock el pasado fin de semana, Mbilli expresó que quiere demostrar que es el mejor de la división de las 168 libras y por eso se fijó como objetivo pelear contra Canelo Álvarez.

“Esta noche he enviado un mensaje. Soy EL luchador de la división, soy el futuro de la división, ese fue el mensaje de hoy. Canelo es el mejor, todos saben que Canelo es el mejor, ahora quiero demostrar que soy el mejor de la división. Por eso mi objetivo es pelear con Canelo. Haré todo lo que pueda para pelear contra Canelo. Vamos”, dijo.

Canelo Álvarez volverá a la acción el próximo cinco de mayo y aún no tiene un oponente confirmado. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Christian Mbilli se une a la larga lista de oponentes que están esperando una oportunidad de subir al ring con Canelo Álvarez. David Benavídez, Jaime Munguía, Jermall Charlo y Terence Crawford, son las opciones disponibles que han puesto sobre la mesa para el mexicano para su próxima pelea el cinco de mayo.

Según Salvador Rodríguez de ESPN, el mexicano podría enfrentar a Munguía- retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, Charlo o Crawford en mayo y al Monstruo Mexicano en septiembre, aunque el tapatío desmintió esta información y afirmó que estará revisando sus opciones para elegir al mejor oponente.

“No, no hay ningún nombre en la mesa todavía. La verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado nada. No sé dónde salen esos nombres. Pero el lunes me voy a sentar con Al Haymon y vamos a ver qué es lo que sigue, que va a ser lo mejor para nosotros”, declaró a Izquierdazo en diciembre.

Además, la posición de David Benavídez como campeón interino del CMB y retador obligatorio de Canelo Álvarez le complica un poco las cosas a Mbilli para buscar la pelea, ya que tendía que esperar que el campeón indiscutido de 168 libras derrote al Bandera Roja para poder conseguir su chance.

David Benavídez es uno de los nombres más sonados para subir al ring con Canelo Álvarez en este 2024. Foto: David Becker/Getty Images.

Christian Mbilli, de 28 años, venció el pasado fin de semana por nocaut a su compatriota Rohan Murdock consolidándose en el puesto número uno de la AMB y CMB. El francés tiene registro de 26 triunfos (22 de ellos por la vía rápida) y ninguna derrota.

Por otra parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo el pasado mes de septiembre por amplia decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

