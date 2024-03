La Opinión Hoy: preocupación por la salud mental de Ryan García

Hay preocupación al interior del equipo de Ryan García, el aspirante norteamericano al título mundial de pesos superligero, y entre los aficionados al boxeo general, ya que precisamente a partir de la caótica conferencia de prensa de la pelea programada para el 20 de abril contra Devin Haney, donde García declaró que beber y fuma marihuana ha dado muestras de que su salud emocional. Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión, nos dio un mejor contexto del tema.

“Es un tema la verdad que nos tiene preocupados a todos, no solamente al equipo de Ryan sino al medio del boxeo, a los aficionados, porque más allá de la carrera de Ryan García, más allá de esta pelea u otras posibles peleas en el futuro para él, estamos hablando de una situación de enfermedad mental“, alegó Ricardo López Juárez

Ryan García hace dos o tres años se apartó del boxeo por tener justamente problemas de salud mental, y luego regresó con un nuevo entrenador obviamente respaldado por su promotor Óscar de la Hoya, “reanudó su carrera y más o menos lo hizo bien hasta que luego perdido en su pelea más importante con Gervonta Tank Davis el año pasado, ahora las cosas se ven aún peor porque Ryan García, ha estado diciendo ya por semanas muchas cosas raras, muchas declaraciones perturbadoras es la palabra”, aseguró el periodista.

Devin Haney, a la derecha, tiene el brazo levantado por el árbitro Jack Reiss después de derrotar a Regis Prograis en una pelea de boxeo por el título superligero del CMB en San Francisco, el sábado 9 de diciembre de 2023. (AP Photo/Jeff Chiu)

El especialista agregó que “Y sobre todo luego de esa conferencia de prensa donde ya había como pues mal agüero por las cosas que había estado diciendo y publicando, porque ¿qué atleta publica un vídeo que está fumando marihuana la noche previa a una conferencia de prensa?, cuando estás anunciando la pelea más importante de tu carrera, o sea es una cosa muy rara, pero luego se puso todavía peor porque en días recientes Ryan ha estado publicando en redes sociales como digo muchas cosas perturbadoras, incluso revelando sin dar detalles que cuando tenía 2 años fue violado por un miembro de su familia, repito no detalles, así que lo dejamos solamente como una declaración, una revelación suya que queda vaga y luego empezar a hacer acusaciones de una especie de secta que abusa de niños, que venden niños de nuevo sin dar muchos detalles”

“Y causando realmente mucha preocupación que ya es un tema en el que como dijo Timothy Bradley, la leyenda del boxeo es un grito de pedir ayuda de Ryan García, esta pelea es 20 abril es una pelea muy grande de Devin Haney es un campeón invicto, un peleador muy muy duro para Ryan García, cierto aún no le gana a nadie como profesional, a nadie grande quiero decir y yo me temo que las peleas se va a caer, yo veo todos los ingredientes aquí para que esta pelea que se ha anunciado, pues al final de cuentas no se lleve a cabo”, puntualizó López Juárez.

Bill Haney, padre de Devin Haney, expresó que Ryan García debe estar en un manicomio si piensa que su errático comportamiento los afectará en su preparación para el enfrentamiento del 20 de abril en Nueva York.

En una entrevista con BoxingScene, Haney indicó que todo se trata de un truco publicitario de García, pero cree que no funcionará porque los fanáticos no lo ven así y King Ry tampoco es un genio del marketing.

