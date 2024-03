Timothy Bradley sobre salud mental de Ryan García: “Está pidiendo ayuda a gritos”

Timothy Bradley se mostró preocupado por la salud mental y el compromiso de Ryan García para su pelea con Devin Haney el 20 de abril en Nueva York. Para el excampeón mundial y ahora comentarista, King Ry está pidiendo ayuda a gritos porque no quiere seguir boxeando.

En declaraciones a ProBox TV, Bradley cree que el enfrentamiento con Haney no sucederá porque le parece que García no está entrenando y también comentó que es triste que nadie a su alrededor lo ayude porque está yendo por el camino equivocado.

“Ryan García no es un peleador. Es una celebridad y Hollywood se saldrá con la suya. Es triste porque no hay nadie cercano a él que pueda decirle la verdad y ayudarlo a guiarlo. Él sabe que va mal, y esa es la razón por la que siempre menciona a Dios. Creo que está pidiendo ayuda a gritos porque realmente no quiere hacer esto. Él solo quiere el dinero y le encanta el estilo de vida de las celebridades, pero realmente no quiere boxear”, dijo.

Ryan García ha generado mucha polémica sobre su comportamiento en las conferencias de prensa y redes sociales. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Se puede decir por su voz y por la forma en que habla que está nervioso. Puedes sentir la ansiedad en su discurso. Una vez más, él no quiere hacer esto. Él disfruta la parte del dinero. Gana un montón de dinero fuera del boxeo. Realmente no tiene que hacer esto, pero parece obligado a hacerlo. Está yendo por el camino equivocado. Es casi triste. No creo que esta pelea suceda. Miro su cara y su físico. No parece que esté entrenando. Saldrá gravemente herido si sigue actuando de esta manera”, añadió.

Desde la conferencia de prensa en Nueva York, el comportamiento del californiano ha sido errático. Ese mismo día, Devin Haney indicó que su rival estaba borracho y que pudo oler su aliento en el cara a cara. Poco después, García admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó una gran polémica y dudas sobre lo que ha expresado en redes sociales.

Al principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, pero sus fanáticos y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano y no creen que su conducta actual se trate de un simple troleo como él lo quiso hacer ver.

La pelea de Devin Haney y Ryan García podría no suceder por los problemas del californiano. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

De hecho, muchos seguidores y hasta los Haney piensan que King Ry abandonará la pelea después de todas las polémicas que ha generado por el uso de drogas y su comportamiento en las ruedas de prensa, entrevistas y redes sociales faltando apenas un poco más de un mes para el enfrentamiento más importante de su carrera, que podría coronarlo como campeón mundial por primera vez.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

