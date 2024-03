Madre de Ryan García habla sobre estado emocional de su hijo y admite decepción por uso de marihuana

Lisa García, madre de Ryan García, habló sobre el estado emocional de su hijo antes de su pelea con Devin Haney el 20 de abril y admitió que se siente decepcionada después de enterarse de que fuma marihuana.

En una entrevista con La Opinión, García expresó que no aprueba que King Ry consuma drogas y que su hijo no está pasando por un buen momento, pero cree que la fe en Dios lo ayudará a seguir adelante y superar esta tormenta.

“Los boxeadores te lo muestran o no, algunos de ellos están pasando por muchas cosas en el fondo. Muchas veces no lo muestran. Entonces, a veces Ryan, es muy honesto sobre cómo es como ser humano, cómo es su caminar con Dios. Te muestra cuando las cosas son geniales y te muestra cuando las cosas no están tan bien y, ya sabes, (…) vas a vivir en paz y alegre y entonces un día la vida te golpea. Y pasas por una tormenta y para nosotros, que tenemos fe en Dios, aunque nos alejemos y tomemos decisiones equivocadas en nuestras vidas, eso tal vez incluso dependa de Dios. Pero si te basas en la fe y crees en Dios y aceptaste a Jesús en tu corazón, entonces sabes que esto es temporal, que Dios es fiel y permanecerá fiel a nosotros y a nuestra familia y con Ryan, eso es lo que creemos”, dijo.

“Por supuesto (que se siente preocupada), no lo apruebo en lo absoluto y mi hijo lo sabe. Estoy decepcionada sí. Como madre, como lo estaría cualquier otra madre de fe, ¿correcto? Pero sé con lo que estoy lidiando. Estoy lidiando con un enemigo ahí fuera, que quiere destruir a Ryan, que quiere burlarse de Dios porque Ryan ama a Dios y expresó su amor por Dios. Y ahora míralo, tratando de ir y destruirlo, pero no, no, no. Podría ganar algunas batallas aquí mismo, pero no va a conseguir la victoria, no. Mantén tus ojos siempre en el premio y ten siempre fe. Esa es mi creencia”, agregó.

Cabe destacar que en una transmisión en vivo en los Espacios de X (anteriormente Twitter), Ryan García admitió que estaba drogado y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó una gran polémica, pero algunos creen que podría estar consumiendo cocaína.

Aunque se desconoce si esto es una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, sus fanáticos y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano y no creen que se trate de un troleo como él lo ha hecho ver.

Ryan García reconoció que se droga y bebe mientras se prepara para la pelea con Devin Haney. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Muchos seguidores y hasta los Haney creen que King Ry abandonará la pelea después de toda la polémica que ha generado con el uso de drogas y su comportamiento errático en las conferencias de prensa, entrevistas y redes sociales faltando apenas un poco más de un mes para el enfrentamiento más importante de su carrera.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Exesposa expresa preocupación por Ryan García y asegura que no se trata de un troleo: “Oren por él”

· ¿Fraude o genio? Ryan García causa alboroto en Hollywood, donde asegura que solo usa marihuana

· Ryan García admite estar drogado en una transmisión en vivo: “Boxeo, fumo marihuana, bebo”