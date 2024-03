Ryan García revela que sufrió de abuso sexual a los dos años por parte de un familiar

El boxeador californiano Ryan García reveló en una publicación en sus redes sociales -un post que fue borrado después- que supuestamente sufrió abuso sexual a los dos años de edad por un miembro de su familia y que tiene pruebas de lo sucedido.

A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), García publicó una larga lista de mensajes donde menciona la presunta violación, aunque no dio detalles de lo sucedido, y cómo los niños son asesinados por una especie de secta que le pidió que fuera miembro, por lo que aseguró que morirá por las almas inocentes.

“He sido violado a los 2 años, ¿cómo actuarías? Por un miembro de la familia. ¿Cómo te sentirías ante eso? ¿Cómo actuarías? Es divertido para la gente. Fui violado cuando tenía dos años y tengo pruebas y ellos se ríen, ¿qué le pasa a la gente?”, escribió.

Publicación de Ryan García donde revela que fue violado. Foto: Captura de pantalla de la cuenta X de @RyanGarcia.

“¿Qué harías si te sujetaran y te hicieran mirar? Sí, estoy perdiendo el control. La mier** que he visto me duele por los niños. La trata de personas es el comercio más grande del mundo. Y estoy sufriendo por ellos y yo soy el loco. Nadie está haciendo nada. ¿¡Ustedes son los locos!? ¡Porque no miento, están lastimando a los niños! Y todos se quedan atrás diciéndome que me calle. Ya no me importa. Moriré por las almas inocentes tomadas. Si no estás de mi lado, estás del lado del diablo. (…) Realmente me rogaron que me uniera y dije que se jo**n.”, comentó.

Todos estos mensajes fueron borrados de su cuenta por alguien más porque, según Ryan García, podían matarlo por hablar sobre este tema. Aunque en algunos de los post publicados se podían leer algunas incoherencias, King Ry insistió en que no será silenciado. “Tweets eliminados en tiempo real”, denunció.

Desde la conferencia de prensa en Nueva York, el comportamiento del californiano ha sido errático. Ese mismo día, Devin Haney indicó que su rival estaba borracho y que pudo oler su aliento en el cara a cara. Poco después, García admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó una gran polémica y dudas sobre lo que ha expresado en redes sociales.

Ryan García ha generado mucha polémica sobre su comportamiento en las conferencias de prensa y redes sociales. Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Al principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, pero sus fanáticos y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano y no creen que su conducta actual se trate de un simple troleo como él lo quiso hacer ver.

De hecho, muchos seguidores y hasta los Haney piensan que King Ry abandonará la pelea después de todas las polémicas que ha generado por el uso de drogas y su comportamiento en las ruedas de prensa, entrevistas y redes sociales faltando apenas un poco más de un mes para el enfrentamiento más importante de su carrera, que podría coronarlo como campeón mundial por primera vez.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

