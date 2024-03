¿Guiño al Real Madrid? Santiago Giménez muestra su preferencia por jugar en LaLiga

En los últimos meses el nombre de Santiago Giménez ha sido vinculado a diversos rumores sobre el interés de varios equipos europeos por hacerse con sus servicios, pero este viernes el delantero mexicano dejó ver en cuál campeonato le gustaría jugar en algún momento de su carrera.

Se trata nada más y nada menos que de LaLiga y en una entrevista con TUDN el atacante estrella del Feyenoord de la Eredivisie explicó por qué tiene el deseo de sumarse al campeonato español y dio las razones por las que considera que el torneo español sería la mejor opción para él.

“Creo que por ser latino, por ser mexicano me gustaría LaLiga de España y es la que mejor me vendría, te lo digo a nivel personal. Puede ser Alemania o Inglaterra, no sé, una de esas. Después no sé, no tengo idea, pero es lo que yo creo”, lanzó el máximo artillero del Feyenoord en la presente temporada.

En apenas su segunda temporada con el Feyenoord el delantero mexicano Santiago Giménez se ha convertido en una de las grandes figuras del cuadro de Rotterdam. Crédito: Peter Dejong | AP

En algún momento se habló de que tanto en el Real Madrid como en el Atlético de Madrid se hablaba de la posibilidad de evaluar el fichaje de Santiago Giménez, por lo que la escogencia de LaLiga podría ser un guiño del atacante mexicano para cualquiera de los dos equipos de la capital española.

“De gustos sí me gustaría España porque siento que es lo más parecido a Latinoamérica. Mi padre trata de ser mesurado con el proceso, llevarme de la mejor manera y entiendo perfecto eso. Al final no tengo la respuesta de en qué liga me irá mejor y en cuál no. Eso no puedo saberlo”, dijo el jugador de 22 años.

Santiago Giménez es el máximo goleador del Feyenoord esta temporada en el torneo de los Países Bajos con sus 20 anotaciones, sin embargo, ha sido blanco de críticas por su rendimiento en lo que va de este 2024 en el que viene saliendo de una sequía ofensiva. A pesar de eso, se muestra feliz en el equipo.

El mexicano Santiago Giménez ha sido vinculado a equipos españoles, italianos e ingleses durante los últimos meses. Crédito: Andrew Medichini | AP

“Siempre me preguntan cuál es el siguiente paso, espérate que estoy aquí (Feyenoord) apenas empezando mi carrera. Siempre he tenido esa mentalidad de que el tiempo de Dios es perfecto, que hay que tener paciencia y disfrutar el momento porque estoy disfrutando mucho en Rotterdam”, apuntó.

El mexicano considera que hay mucha expectativa por saber sobre su futuro cercano a pesar de que el jugador tiene un contrato vigente con el Feyenoord hasta el 2027 y no paran de sonar rumores sobre su posible salida del equipo para la próxima temporada.

“Me parece que sí, la gente está más apurada que yo, porque yo estoy paciente de que va a llegar, me siento tranquilo”, señaló el atacante que se prepara para disputar este domingo con el Feyenoord su partido de la jornada 25 de la Eredivisie ante el Heracles.

El equipo se Santiago Giménez marcha en el segundo puesto de la clasificación por detrás del PSV Eindhoven del también mexicano Hirving Lozano con una diferencia de 10 puntos cuando restan 10 fechas para el final del campeonato.

Sigue leyendo:

– Santiago Giménez recibió un “regaño” por parte de su padre tras fallar un gol ante en el empate del Feyenoord ante el PSV Eindhoven

– Santiago Giménez se mantiene en la mira de sus críticos: “En Almere no fue nada y no es la primera vez que pasa esta temporada”

– Hirving “Chucky” Lozano dio una asistencia pero se va sin marcar durante una goleada de escándalo del PSV Eindhoven en la Eredivisie