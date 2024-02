Santiago Giménez sigue en la mira de sus críticos: “En Almere no fue nada y no es la primera vez”

Cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar para Santiago Giménez al romper con su racha de partidos sin marcar, el delantero mexicano volvió a irse en blanco el fin de semana con el Feyenoord por lo que volvieron las críticas y cuestionamientos por su rendimiento en la presente temporada.

Luego de irse en blanco en la victoria de su equipo ante el Almere City (2-0) el domingo el atacante mexicano terminó el encuentro con molestias físicas por lo que fue sustituido al minuto 70. Su bajo rendimiento volvió a ponerle en la mira de sus críticos que no dudaron en apuntarlo.

“Las cosas pueden ralentizarse por un tiempo, pero ahora ha caído muy atrás. Ante Almere no fue nada y no fue la primera vez que pasa”, aseguró Willem van Hanegem, ex jugador del cuadro de Rotterdam quien no es la primera vez que lanza un dardo en contra del “Bebote”, quien no marca en la Eredivisie desde el 14 de enero en el partido contra el NEC Nimega que terminó en empate (2-2).

El delantero mexicano Santiago Giménez durante el partido de vuelta de los playoffs de la Europa League ante la AS Roma que se terminó quedando con la eliminatoria. (Alessandra Tarantino/AP Photo) Crédito: Alessandra Tarantino | AP

Antes del fin de semana Santiago Giménez se había librado de la racha negativa de partidos sin poder agitar las redes con su tanto ante la AS Roma en la vuelta de los playoffs de la Europa League. Sin embargo, su tanto no pudo evitar que los italianos se quedaran con la eliminatoria tras imponerse en la tanda de penales.

Pero más allá de reencontrarse con el gol, el atacante mexicano de 22 años sigue sin convencer a sus detractores. Karim El Ahmadi, quien también tuvo un pasado en el Feyenoord durante ocho temporadas, dejó ver su punto de vista sobre el desempeño que viene teniendo el “Bebote”, quien ha sido vinculado a varios rumores sobre su posible salida del club antes del final de temporada.

“Hay delanteros que todavía muestran algo en el fútbol aunque lleven mucho tiempo sin poder marcar, pero creo que (Santiago) Giménez es demasiado pobre”, cuestionó duramente el ex jugador en declaraciones durante una entrevista con Algemeen Dagblad.

A pesar de la falta de gol que ha tenido Santiago Giménez en lo que va de este 2024 el jugador mexicano sigue siendo el máximo artillero del Feyenoord en la temporada. (Patrick Post/AP Photo) Crédito: Patrick Post | AP

Santiago Giménez necesita con urgencia que empiecen a llegar los goles en el campeonato de los Países Bajos en donde el mexicano suma 19 tantos y ya bajó al tercer puesto entre los máximos artilleros, una estadística que comanda el neerlandés del PSV Luuk de Jong con 22 dianas seguido de Vangelis Pavlidis, del AZ Alkmaar, con 21.

Más allá de las críticas que ha recibido el mexicano, su bajón ofensivo no ha repercutido en el rendimiento del Feyenoord que se mantiene en el segundo puesto de la tabla en la Eredivisie, eso sí, todavía muy lejos del PSV Eindhoven que tiene una amplia ventaja de 10 puntos tras 23 jornadas.

Su próximo partido será este jueves contra el Groningen por el campeonato neerlandés.

