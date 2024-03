Elizabeth Gutiérrez compartió uno de los secretos detrás de su envidiable figura

Fiel a su deseo por mantenerse conectada con sus seguidores, la actriz mexicoamericana Elizabeth Gutiérrez compartió un video a través de su perfil de Instagram en el que presumió una vez más la silueta envidiable con la que cuenta a sus 44 años de edad.

Sin embargo, este no es el único detalle que llamó la atención de los internautas, pues la protagonista de “El Rostro de Analía” mostró la bebida que consume todas las mañanas y que la ayuda a verse y sentirse bien consigo misma.

“Buenos días, me han preguntado mucho ¿Ely como te mantienes?, ¿Qué comes? ¿Qué haces? Quise compartir con ustedes mis hábitos para no solo verle bien, pero también, lo más importante de sentirme bien”, se le escucha decir a Elizabeth Gutiérrez en el audiovisual compartido a través de sus historias.

De acuerdo con la famosa, se trata de un te con limón y jengibre. “Este es el té que tomo al despertar (…) Este es el té que me ayuda a sentirme sana y también con un abdomen plano”, añadió.

La también influencer no dio pie a las dudas gracias a la detallada explicación que dio sobre la preparación de dicha bebida matutina: “Limón, lo machucho, después rayo un poquito de jengibre, al gusto, pero que sea suficiente. Un poquito de cúrcuma, le echo miel (es opcional), también le pongo un poquito de vinagre de manzana, agua caliente, lo revuelvo y está listo para disfrutar”, aconsejó.

Es así como la bella Elizabeth Gutiérrez deja claro que además de las intensas rutinas de ejercicio que comparte desde sus plataformas digitales, existe uno que otro truquito que le ayuda a mantenerse con un cuerdo envidiable que no duda en presumir por medio de sus bikinazos y atuendos de impacto en redes sociales.

