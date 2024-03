3 productos de Dollar Tree que aseguran que no hay que comprar

Aunque en la cadena minorista Dollar Tree se puede conseguir muchas ofertas y descuentos en distintos comestibles, belleza y artículos para el hogar, no todo parece de muy buena calidad o eso es lo que expresó recientemente la vloguera e influencer Emmy Cho o @emmymade en su canal de Youtube.

Recientemente, Cho publicó un video explicativo en el que menciona algunos productos de Dollar Tree que si bien son asequibles no son tan buenos como se esperaba incluso destacó que uno de ellos sabe a Pine-Sol.

Fideos ramen

Según la influencer el ramen Rap Snack Icon no cumple con las expectativas en cuanto al sabor, aunque mencionó que “no era fanática del sabor de las costillas de res”, los fideos que tienen en Dollar Tree son “simples y el caldo sabe a consomé de sopa Campbell”, dijo.

“Estos fueron muy decepcionantes. Quédese con sus $1,25 dólares solo compren Maruchan en el supermercado y agrégueles su propia salsa picante y trozos de pollo o costillas”, mencionó.

Sorbetes de cereal Froot Loops.

En cuanto a este segundo producto de Cho destacó que no quedó muy impresionada ya que señaló que “el sabor me resulta familiar, pero un poco extraño. Esto casi sabe a Pine-Sol de limón, a limpiador doméstico de limón. Es un poco más intenso de lo que recuerdo que fueran los Froot Loops normales”. Estos Sorbetes de cereal Froot Loops de Kellog se venden en el minorista por $1.25 dólares.

Salsa rosa

Finalmente, el tercer alimento de Dollar Tree que no recibió comentarios positivos por parte de Cho fue la salsa rosa donde destacó que ni el sabor ni la presentación del color son lo que esperaba.

“Mira el color de la salsa. Es bronceado, no rosa. Ahora bien, esto no está vencido así que tal vez ha estado en el estante por un tiempo y el color se ha desvanecido. No lo sé”, al tiempo que destacó “vaya tiene un fuerte sabor a coco, oh Dios mío. También hay un poco de ajo y vinagre, un poco de dulzura esto es más una salsa de coco que otra cosa. No me gusta para nada, es terrible”, indicó.

