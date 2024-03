André Jardine reprochó actitud de afición de las Chivas por insultos racistas hacia Julián Quiñones

Las Águilas del América cerró una semana polémica pero de buenos resultados. El conjunto azulcrema que el sábado por la noche se impuso ante los Tigres de la UANL (2-0) por el Torneo Clausura 2024 en el que hubo cantos homofóbicos en contra de Nahuel Guzmán, previamente había vencido a las Chivas de Guadalajara (0-3) en la Concachampions.

En ese encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final y que se llevó a cabo en el estadio Akron, se presentaron lamentables hechos cuando una parte de la afición del Rebaño Sagrado profirió insultos racistas en contra de Julián Quiñones, quien había anotado un tanto de penal para abrir el marcador en el minuto 15.

Ante estos hechos, el actual campeón del fútbol mexicano realizó una queja formal ante la Concacaf que condenó este comportamiento por parte de la afición de las Chivas, a quienes el entrenador del América el brasileño André Jardine fustigó duramente por sus insultos racistas hacia el jugador de origen colombiano naturalizado mexicano.

El delantero Julián Quiñones reaccionando a los gritos racistas que recibió tras anotar su gol en la victoria de las Águilas del América ante las Chivas de Guadalajara en el estadio Akron. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Lo lamento siempre, es un problema que tenemos que combatir, el racismo de ellos (la afición de las Chivas contra Quiñones), debemos ser contundentes en el mensaje para la gente. Somos todos iguales, aquí estamos para convivir en grupo. Es importante no dejar pasar estas cosas por alto”, destacó el director técnico del cuadro azulcrema.

El estratega brasileño también señaló que no buscó provocar a los aficionados locales en el estadio Akron durante la celebración del segundo gol del América anotado por Diego Valdés. “Tengo una forma de celebrar a los jugadores que meten gol o dan la asistencia, ahí fue un golazo, lo busqué, la celebración fue con Diego”, apuntó el DT.

“Jamás haría algo para incitar, no había motivo, los de Chivas fueron respetuosos con nosotros, no nos sentimos intimidados pero la toma de imágenes no favorece mucho y parece que estoy haciendo algo. No es mi forma de hacer las cosas, respeto mucho a las Chivas y al cuerpo técnico que está ahí”, prosiguió el entrenador sudamericano.

André Jardiné, director técnico de las Águilas del América durante el partido ante los Tigres de la UANL este sábado por el Torneo Clausura 2024 que terminó en victoria para el cuadro azulcrema. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Julián Quiñones se pronuncia

El delantero de las Águilas del América, Julián Quiñones, publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram en el que pidió respeto para sus hijas en medio de los insultos racistas que recibió por parte de la afición de las Chivas de Guadalajara y que se han extendido a las redes sociales.

“Cualquier persona que tenga hijos sabe que los hijos son lo más sagrado, solo por eso pongo este mensaje. A mí me pueden decir lo que quieran, pero con mis hijas no se metan y espero a todas las personas que me mandan mensajes insultando a mis hijas nunca les toque vivir algo así”, escribió el goleador.

