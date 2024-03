Christopher Walken descubre la relación que tiene con la película “Dune” desde hace más de 20 años

La película “Dune: Part Two” es todo un éxito a nivel mundial, y el actor Christopher Walken lleva uno de los personajes principales (el emperador Shaddam IV). Sin embargo, gran fue su sorpresa al descubrir ahora que este nuevo trabajo se relaciona con uno que hizo hace más de 20 años.

En una reciente entrevista para GQ, Walken fue informado acerca de que la letra de la canción “Weapon Of Choice”, del artista británico Fatboy Slim -en cuyo videoclip él aparece bailando-, incluye la siguiente frase: Walk without rhythm, it won’t attract the worm (“Si caminas sin ritmo, esto no atraerá al gusano”). Una relación directa con los libros de “Dune” escritos por Frank Herbert.

La reacción de Christopher ante esto fue inesperada: “¿Quieres decir que la letra de la canción de Fatboy Slim se refiere a…? Sí, en la película hacen ese tipo de deslizamiento y bailan; cuando caminan por el desierto, hacen ese tipo de patinaje sobre hielo. Nunca pasó por mi cabeza, pero tienes razón. Él es un tipo muy interesante, debe de haber leído (el libro)”.

Todo eso ha provocado que el tema del DJ Fatboy Slim sea descubierto por nuevas generaciones, de la misma forma que ha pasado este año con canciones como “Murder On The Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor (por la cinta “Saltburn”) y “Unwritten”, de Natasha Bedingfield (por “Anything But You”). Pero el actor (ganador del premio Oscar por “The Deer Hunter”) tampoco estaba enterado de ello. “No me di cuenta. No tengo mucha tecnología. Ni siquiera tengo un teléfono celular, así que hay muchas cosas de las que me pierdo”.

Dirigido por Spike Jonze en el lobby del Grand Hotel Downtown de Los Ángeles, el videoclip de “Weapon Of Choice” nominó en 2001 a varios premios MTV, incluyendo el de Mejor Video Del Año (en YouTube cuenta con más de 74 millones de vistas). Christopher Walken, quien siempre ha sido un apasionado del baile, también declaró a ese mismo medio: “Lo hicimos muy rápido, y en ciertos momentos tuvieron que cerrar el lugar. Tuvimos que filmar de noche porque había menos gente alrededor; creo que filmamos desde medianoche hasta las seis de la mañana. Pero la preparación llevó mucho tiempo”.

