Uno de los hijos de Diego Maradona confesó el sueño que su padre anhelaba y nunca pudo cumplir

La historia de Diego Armando Maradona en el Napoli es una de las más especiales y únicas en el mundo del fútbol, especialmente para la entidad italiana; el jugador argentino llegó a dicho club en 1984 lo cual significó un importante renacer para la institución que hasta dicha época nunca había podido alcanzar alzar un campeonato de la Serie A.

De la mano del ‘Pelusa’, el Napoli pudo hacerse con 5 títulos, pero el de más renombre fue la Copa UEFA de la temporada 1988/89, el único a nivel internacional en la historia del club. Un total de dos Serie A, una Copa de Italia y también una Supercopa de Italia.

Sin embargo, Maradona nunca fue capaz de regresar a Napoli ya fuese como jugador o en la dirección técnica, un sueño pendiente del campeón del mundo con la Selección nacional de Argentina. Esto fue de conocimiento público gracias a una entrevista concedida por Diego Maradona Jr., uno de los cinco hijos reconocidos por el ex jugador del Sevilla y FC Barcelona, en el diario italiano, Corriere della Sera.

El periodista, Fabio Postiglione, le consultó sobre cuál era el sueño de su padre y la respuesta fue tajante y contundente: “Ser entrenador del Nápoles”. Ambos estuvieron distantes hasta la muerte del ídolo argentino, hecho ocurrido el 25 de noviembre del año 2020.

Maradona como entrenador

‘El Pelusa’ estuvo al mando de equipos como el Mandiyú de Corrientes y Racing con ciclos de pocos meses. En 2000, aterrizó en Almagro como mánager y alcanzó la cúspide de la profesión en octubre de 2008, cuando fue electo como el nuevo entrenador de la selección argentina hasta la eliminación de la misma en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica en 2010.

Maradona pondría rumbo hacia los Emiratos Árabes Unidos para ser el entrenador en jefe de Al-Wasl y Al-Fujairah. Posteriormente regresaría a América Latina para hacerse cargo de los Dorados de Sinaloa, equipo que confió en él para continuar la batalla por el ascenso a la primera categoría de México y, en septiembre de 2019, asumió su último trabajo en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Diego Júnior y Maradona en la intimidad

“¿Ves cómo estamos ahora en el sofá charlando? Papá era así. Un hombre muy normal al que le gustaban las cosas muy normales. Tomábamos mate, fumábamos un puro y hablábamos durante horas. De fútbol y de la vida. Bailábamos”.

También se le consultó sobre las adicciones de su padre en su vida personal: “No se sentía libre y de hecho no lo era. ¿A qué me refiero? En primer lugar, al consumo de drogas, mi padre era un hombre enfermo. No estaba orgulloso de ello, especialmente con nosotros. Estaba avergonzado. Y me advirtió: ‘Nunca la pruebes, te arruinará la vida, no seas estúpido, es una droga infame’. Dijo con orgullo que había salido de ahí”.

Además de ello, el hijo de Diego Armando Maradona confesó el ‘sueño secreto’ de su padre que finalmente no pudo conseguir pero con el que siempre ilusionó: “ver a sus cinco hijos sentados en la misma mesa”. En último término, dio una cruda frase sobre la última vez que tuvo noticias de él. Esa declaración se retrotrae a la intervención quirúrgica por un hematoma en la cabeza a pocos días de su deceso: “El día después de la operación. Me dijo que todo había ido bien, que se sentía fuerte y que no tuviera miedo”.

