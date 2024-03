André-Pierre Gignac estará con los Tigres en el duelo ante Orlando City por la Concachampions

Robert Dante Siboldi, director técnico de los Tigres de la UANL despejó la duda que había sobre la presencia de André-Pierre Gignac en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Orlando City en el que contarán con el experimentado delantero francés.

Después de que Gignac sufriera una dura falta que lastimó su rodilla derecha durante la derrota del combinado felino ante las Águilas del América (2-0) el pasado sábado por la noche en el Estadio Azteca (2-0), había la incógnita por saber si el atacante podría estar disponible para el duelo de este martes.

Pero el propio Dante Siboldi fue quien informó sobre el estatus del francés que este lunes participó en la sesión de entrenamientos de los Tigres. El experimentado delantero trabajó a la par de sus compañeros demostrando que el golpe que recibió en la rodilla no pasó a mayores.

El delantero francés André-Pierre Gignac en una acción del partido entre los Tigres de la UANL y las Águilas del América del pasado fin de semana por el Torneo Clausura 2024. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

“André está apto y listo para jugar mañana (martes”)”, sentenció el director técnico uruguayo quien espera romper la racha de malos resultados conseguidos por los Tigres en los últimos tres encuentros por el campeonato mexicano en el que marchan en el séptimo puesto del Torneo Clausura 2024.

“Los últimos resultados no han sido los que hubiéramos querido pero siempre tiene un saldo positivo y negativo. No han sido favorables, pero lo positivo es que hemos ido mejorando. Me quedo con el primer tiempo ante Toluca y el gran partido que hicimos contra América pero la pelota no quiso entrar”, dijo.

Y es que los Tigres de la UANL suman una derrota ante los Diablos Rojos del Toluca (2-1), un empate sin goles ante el Orlando City en la ida de los octavos de final de la Concachampions y el revés sufrido recientemente ante el actual campeón del fútbol mexicano, ante el que perdió la final del Apertura 2023.

El delantero francés André-Pierre Gignac ha marcado un total de 14 goles esta temporada del fútbol mexicano entre el Apertura 2023 y el Clausura 2024. Crédito: Imago7

Sin embargo, para este martes en el Estadio Universitario Robert Dante Siboldi espera que sus dirigidos hayan aprendido la lección que les dejó el pasado encuentro y ante el conjunto de la MLS puedan concretar mejor las jugadas de peligro que puedan generar.

“El partido contra el América es un reflejo de lo que no nos puede pasar el martes contra el Orlando. Tenemos que golpear al momento de hacer el gol para poder tener un partido redondo”, analizó el estratega sudamericano que confía en quedarse con el boleto a la siguiente instancia del torneo.

Para conseguirlo, el cuadro mexicano necesita una victoria en casa ante el equipo estadounidense que además de ayudarlos a trascender en la Concachampions les permitiría regresar al camino de la victoria algo que no hacen desde el pasado 28 de febrero ante el FC Juárez (1-0) por la fecha 9 del Clausura 2024.

