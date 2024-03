Horóscopo: qué será de tu semana del 11 al 16 de marzo de 2024

El horóscopo de la semana que abarca del 11 al 16 de marzo de 2024, predice para cada signo prosperidad y desafíos. Conoce qué predicción tienen reservados para ti los astros.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Protege a los suyos y resiste presiones varias. Puede ser una etapa de cierta melancolía pero volver al pasado no lo ayudará.

DINERO: Mercurio en su signo lo beneficia. Hay situaciones de extrema exigencia laboral que lo estimulan a ir por más.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Errores ajenos? Nada de salir a pagar los platos rotos.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Estable y a gusto. Mínimas desavenencias amorosas, sobre todo en las relaciones muy recientes que están en período de adaptación.

DINERO: Sabrá usar para bien algo que a simple vista parecía negativo. Esté alerta, será una oportunidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Salga a buscar un amor en vez de esperar que lo elijan.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Cara a cara con su corazón, en un intento sincero por llegar al otro, aunque muchas de sus propuestas caigan en saco roto.

DINERO: Capacidad le sobra pese a que el tiempo le falte. Si se decide por una apuesta fuerte no puede fallar.

CLAVE DE LA SEMANA: Donde hubo pasiones, pueden reavivarse rencores. Cuidado, dosificar la euforia de estos días.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: La ternura funcionará de maravillas. Supere los errores pasados, sin juzgar ni juzgarse. El perdón le allanará los caminos.

DINERO: Si su plan era cambiar de trabajo o de carrera, no está listo todavía. Antes termine lo que comenzó.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Fin de ciclo? Aceptación sí, conformismo jamás.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Adorable con sus familiares y algo arisco con la pareja. Costará alcanzar el equilibrio. Contacto con un ex que le aclarará viejas dudas.

DINERO: Si un negocio le resulta dudoso, no firme documentos aunque estén los papeles listos. Bien encaminado.

CLAVE DE LA SEMANA: Si sabe lo que quiere no escuche dudas ni consejos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Abundancia de afecto entre hermanos, amigos y compañeros. Gran conexión amorosa, con ganas de compartirlo todo, todo el tiempo.

DINERO: La mente dispersa no le permite rendir como de costumbre. Compromisos que lo atan.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Definió su trabajo ideal? ¡No se quede de brazos cruzados!

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Con más tiempo y paciencia para los suyos. Luego de una tormentosa discusión podría tener lugar una apasionada reconciliación. Paz.

DINERO: Si tiene en la mira un buen negocio, apúrelo para que no le ganen de mano. Hacer valer sus derechos le costará.

CLAVE DE LA SEMANA: Guíese por los hechos, las promesas lo pueden confundir.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: La familia estará pendiente de sus logros y la pareja acompaña con alegría. Venus favorable a la seducción de los solos y solas.

DINERO: Frene su ansiedad. Tiene entre manos un buen plan pero no le dé aún vía libre. Inversiones inteligentes.

CLAVE DE LA SEMANA: No se quede en las medias tintas… ¡Defínase!

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Las exigencias cotidianas son tales que el afecto queda relegado. Lo primordial en este ciclo es la familia, su apoyo para resistir.

DINERO: Dedicación casi obsesiva al trabajo y algo ajeno a lo que sucede en el entorno. Cuide las relaciones públicas.

CLAVE DE LA SEMANA: Si le suman obligaciones que también le sumen derechos.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: No ayuda a la relación que el otro oculte lo que siente. Abra el juego para que haya diálogo.

DINERO: Impedimentos que lo desalientan pero, a la vez, que lo invitan a luchar para que las cosas cambien. Adiós a gente difícil.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo barato sale caro. Ante todo la calidad.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Etapa de orden interno. Tiene que ser objetivo con sus sentimientos y no confundir cariño y admiración con amor de pareja.

DINERO: Se inicia para usted un ciclo de expansión económica y mental. La rueda de la suerte da un repentino giro.

CLAVE DE LA SEMANA: Es saludable distinguir amigos íntimos de meros conocidos.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Hará de su hogar un remanso. Gracias a Venus en su signo deja de estar confundido. Volcánico y mucho más libre.

DINERO: Algo o alguien desalienta su liderazgo natural. Son celos. Si no se decide a competir, le costará ganar.

CLAVE DE LA SEMANA: Siempre los cambios nos renuevan. Sin miedo.

Por Kirón

