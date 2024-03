Rafael van der Vaart critica a Santiago Giménez: “Incluso después del gol no pensé que jugara bien”

La buena racha de dos partidos con gol que tiene Santiago Giménez no ha sido suficiente para que el delantero mexicano siga recibiendo cuestionamientos por su desempeño y pidan su salida del Feyenoord. En esta oportunidad fue una ex estrella del fútbol de Países Bajos quien lanzó su crítica en contra del “Bebote”.

Se trata de Rafael van der Vaart, ex jugador del Real Madrid, entre otros equipos, quien mostró su postura ante el goleador mexicano del Feyenoord, después de que anotara el segundo tanto de su equipo en la goleada conseguida el domingo ante el Heracles (3-0) por la Eredivisie. Ya venía de marcar la semana anterior en el empate ante el PSV Eindhoven (2-2).

El ex futbolista, quien disputó las Copas del Mundo 2006 y 2010 con la Selección de Holanda (ahora Países Bajos) aseguró que no está convencido con el juego de Santiago Giménez quien llegó a 21 goles, uno menos que los dos goleadores del campeonato, el neerlandés Luuk de Jong (PSV) y el griego Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar).

Santiago Giménez celebrando con sus compañeros el tanto que aportó en la victoria del Feyenoord el domingo por la jornada 25 de la Eredivisie. Crédito: MAURICE VAN STEEN | EFE

“Ya hemos hablado de que el Feyenoord perderá a muchos jugadores, tienen muchos jugadores que están en el punto de mira”, adelantó Van Der Vaart en una entrevista con Studio Voetbal en la que señaló que considera que en algún momento siente que se equivocó cuestionando a Santiago Giménez pero que ahora vuelve a tener dudas.

“Tengo muchas dudas. Una vez dije que me disipó las dudas cuando estaba realmente bien, pero incluso después de este gol no pensé que jugara muy bien”, apuntó el ex mediocampista quien se formó en las categorías inferiores del Ajax con el que brilló antes de dar el salto a la Bundesliga con el Hamburgo para después llegar al Real Madrid.

El gol al que hace referencia el ex jugador neerlandés fue el anotado por el “Bebote” luego de definir un mano a mano con el portero del Heracles con un potente zurdazo (m.41) que aumentó la ventaja del Feyenoord que terminó goleando 3-0 el domingo en casa.

A pesar de que el mexicano Santiago Giménez tiene contrato con el Feyenoord hasta el 2027 se viene especulando con una posible salida de cara a la próxima campaña. Crédito: MAURICE VAN STEEN | EFE

Rafael van der Vaart incluso fue un poco más allá al asegurar que el Feyenoord no debería pensarlo mucho para aceptar una oferta por el delantero mexicano de 22 años, quien actualmente tiene un valor de más de $50 millones de dólares de acuerdo con el portal transfermarkt.com.

“Si algún equipo ofrece $20 millones de dólares o incluso $25 millones entonces hay que deshacerse de él. Todo esto debería ser un objetivo si realmente eres tan bueno. Si alguien quiere pagar mucho dinero por él, hazlo de inmediato”, consideró el neerlandés de 41 años quien en los últimos años se ha dedicado a jugar a los dardos profesionalmente.

En los últimos meses se ha hablado del posible interés de equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Tottenham y Nápoles en hacerse con los servicios de Santiago Giménez. Sin embargo, no ha pasado de ser sólo rumores.

