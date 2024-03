Chiquis Rivera sale de un elevador y comparte un fragmento de su nuevo sencillo “Diamantes”

Esta semana Chiquis Rivera ha recurrido a sus redes sociales para informar a todos sus fans sobre sus próximos proyectos profesionales. El primero es el sencillo “Diamantes”, del cual ella compartió un fragmento en un video que publicó tanto en Instagram como en TikTok.

En el clip, la cantante aparece saliendo de un elevador y luciendo un outfit en el que sobresalen sus botas y sus pantalones plateados, al mismo tiempo que se escucha la canción, con la letra: Cotizada, no cualquiera me ha tenido, y al que le tocó esa suerte vaya que me ha presumido, porque les gustó mi estilo.

El track estará disponible en plataformas el 28 de marzo; es el primer sencillo del nuevo álbum de Chiquis, que también saldrá a la venta este año. Y por si eso resultara poco para los Boss Bees -sus seguidores-, ella también anunció las fechas de su gira por Norteamérica, que llevará también por título Diamantes. Hasta ahora están confirmados 15 shows, en ciudades como Houston, Atlanta, Phoenix y Sacramento.

Chiquis habló sobre la contrademanda interpuesta por su abuelo Pedro Rivera

Chiquis Rivera viajó a México para dar entrevistas e informar que el 3 de noviembre ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional, un lugar en el que soñaba presentarse. Pero a su llegada al aeropuerto fue cuestionada acerca de la contrademanda que interpuso su abuelo Pedro Rivera contra ella y sus hermanos, debido al legado musical de Jenni Rivera. Ella dijo lo siguiente: “Es una situación muy difícil, muy triste, me da mucho sentimiento, la verdad, pero son cosas que tuvieron que pasar, cosas necesarias, y cada quien tiene que defender lo suyo. Y pues nosotros vamos a defender lo que nos dejó mi mamá, y defender su legado de la mejor manera posible, y pues yo como hermana, la hermana mayor pues ahí estoy con mis hermanos siempre, y es algo muy delicado”.

La cantante agregó que no pensaba que el conflicto llegaría hasta los tribunales: “Mi familia logró muchísimo, es una familia muy trabajadora. Desafortunadamente pasaron muchas cosas, pero eso no quita lo que mi abuelito hizo por nuestra familia. Ya después las personas cambian, las cosas cambian. espero que esto se pueda arreglar fuera de las cortes. Es lo que a mí me gustaría, pero igual, se los estamos dejando a los abogados”.

