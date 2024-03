Agentes golpearon con una pistola paralizante a migrante que sostenía a un niño en un refugio de Nueva York

Agentes de la policía de la ciudad de Nueva York atacaron con una pistola paralizante a un migrante venezolano que sostenía a un niño dentro de un refugio localizado en Queens. Además, según un video que evidenció el incidente, los oficiales también golpearon al hombre en la cara.

El video, obtenido y publicado por The New York Times el martes, mostró el momento en que dos agentes confrontaron a Yanny Cordero, de 47 años, en un refugio administrado por la ciudad en Jamaica, distrito de Queens, el viernes.

Las imágenes mostraron a dos agentes sujetando a Cordero contra las puertas cerradas del ascensor mientras sostenía a su hijo de un año. Se puede ver cuando un oficial sacó una pistola paralizante amarilla y la apuntó al hombre, cuyo trino era audible. Momentos después, ese mismo agente pareció darle un puñetazo al hombre en la cara.

Una mujer que lloraba y gritaba cerca de Cordero pareció ser alejada de él después del golpe y el niño que sostenía también fue separado de él. Frente a Cordero y los oficiales se encontraban dos oficiales con uniforme militar y varios espectadores. Se escuchó al hombre que filmaba el altercado gritar en español: “¡Esto es abuso!”

Los dos oficiales lucharon por detener a Cordero y luego intentaron inmovilizarlo contra un escritorio cercano. Un tercer oficial de policía entró en el altercado y golpeó a Cordero dos veces en la cara, lo que provocó más gritos y alboroto por parte de los testigos.

Finalmente, tres agentes sometieron a Cordero al suelo.

El hombre que filmó la interacción gritó: “¡Oye, lo están golpeando! Oye, no le pegues, no le pegues, no le pegues, hermano. Eso es abuso. ¿Dónde están los derechos humanos?”

El clip terminó con Cordero en el suelo con oficiales a su alrededor.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dijo que acudió al refugio el viernes por la noche, alrededor de las 11:00 pm, por una disputa que involucraba a un hombre ebrio “que estaba amenazando a los miembros del personal”.

Los oficiales le dieron a Cordero múltiples advertencias y órdenes para que le entregara el niño a otra persona y él se negó, de acuerdo con la policía.

Sin embargo, Cordero le dijo al Times que no había estado bebiendo porque tenía que trabajar al día siguiente. Aseguró al medio que la disputa estalló después de que regresó al refugio con una cena que compró fuera del lugar y un empleado le dijo que no podía llevar alimentos a su habitación.

El venezolano, que no habla inglés, indicó al Times que usó una aplicación de traducción en su teléfono para tratar de comunicar que iba a comer a la cafetería cuando llamaron a un colega del empleado del refugio y lo golpearon en la cara.

La policía dijo que el niño resultó ileso en el incidente y la Administración de Servicios Infantiles de la ciudad fue notificada y respondió.

Cordero fue acusado de resistirse al arresto, alteración del orden público y comportamiento violento, obstruir la administración gubernamental y actuar de manera perjudicial para un niño menor de 17 años.

Su esposa Andrea Parrar, de 22 años, quien en el video arrojó su cuerpo entre su esposo y los oficiales, también fue acusada de resistirse al arresto, alteración del orden público y peleas, y obstruir la administración del gobierno, dijo la policía.

La familia se reunió el lunes con sus hijos. Se les dio un nuevo refugio en Brooklyn después de solicitar su traslado, según información de la oficina del alcalde proporcionada a NBC News.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ex oficial de policía, dijo que los agentes tomaron “medidas apropiadas” durante una conferencia de prensa no relacionada el martes.

“Vi ese incidente y hablé con el comisionado durante el fin de semana. Esos oficiales tuvieron que quitarle ese niño para que no estuviera en peligro. Todo esto está grabado con una cámara corporal. Esos oficiales respondieron a una persona que era peligrosa y tomaron las medidas apropiadas”, indicó.

“Los incidentes domésticos son extremadamente peligrosos. Son situaciones muy volátiles. Esos oficiales tienen que responder en consecuencia. Querían quitarle a ese niño de las manos de ese caballero después de advertirle varias veces pidiéndole que lo entregara, pero él se negó. Era violento, era volátil, tuvieron que tomar las medidas necesarias y, según nuestra revisión, esos agentes tomaron las medidas adecuadas”, añadió.

El Ayuntamiento de Nueva York dijo que el asunto está bajo investigación, pero no está claro qué agencia está investigando el caso.

