Gabriel Porras narra su experiencia como bartender tras alejarse de la televisión: “Tengo que pagar las facturas”

Con una sonrisa en el rostro y el buen humor que lo caracteriza, el actor mexicano Gabriel Porras visitó el programa de Univision “Desiguales”, sitio donde se sinceró sobre la difícil etapa que vivió cuando las ofertas de trabajo en melodramas dejaron de tocar a su puerta y la solución que buscó para poder pagar sus facturas.

Fue durante la más reciente transmisión del programa conducido por Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra, Migbelis Castellanos y la Dra. Nancy Álvarez, que el antagonista de melodramas como “¿Dónde está Elisa?” y “La reina del sur” habló sobre faceta laboral y el descanso obligado que tomó de la televisión.

“Lo más difícil cuando estás en tu casa esperando esa llamada famosa que estamos esperando los actores para el siguiente protagónico o lo siguiente que nos va a pasar y resulta que no llega y pasa un año y no llega y pasan 2 años y no llega y pasa el tercer año sigues haciendo castings y no sucede nada y dices hay dos posibilidades: o que yo diga que soy un terrible actor y que no fui bueno y que me eche tierra para abajo o pensar que las circunstancias no están bien ahorita en este momento para mí como actor”, expresó.

Sin embargo, Gabriel Porras no dejó que esta situación lo frenara en su objetivo; es así como llegó a convertirse en bartender. “Tengo que pagar las facturas, los impuestos, todo lo que hay que pagar, entonces pues a tomar la decisión; qué hago, qué actividad podría realizar yo que soy actor que no me hiciera sentir mal y dije bueno los actores siempre fuimos meseros o bartenders antes de poder conseguir la fama, entonces a lo mejor yendo por ese lado. Y que me meto a estudiar un curso de bartending”, detalló.

Como era de esperarse, esta nueva aventura trajo consigo muchos retos que lo llevaron a tener una perspectiva distinta de la vida y a valorar aún más a quienes se dedican a esta profesión: “Ya cuando me tocó trabajar ay Dios mío, yo respeto a los meseros y los bartenders como ustedes no tienen ni idea, es un trabajo durísimo. Lo de menos es mezclar bebidas, hay que cargar toneladas de hielo para poder poner las bebidas, todo lo que ustedes ven en los restaurantes las botellas acomodadas bonitas todas esas botellas se acomodan y se guardan todos los días, todos los días se limpia todo y si el mánager te ve que estás así paradito te pone a hacer algo, no puedes utilizar el teléfono, no te puedes sentar”, continuó.

Al ser cuestionado sobre si alguna vez se ha sentido juzgado por sus compañeros del medio tras darle este giro a su vida, Gabriel Porras dijo: “No sé qué piensen ellos, yo lo que sí sé es que conocí a muchos compañeros míos que decían que uno no podía dejarse ver por los ejecutivos haciendo Uber porque entonces iban a decir ‘míralo, no tiene trabajo’. Y yo al contrario, pienso que a lo mejor ese ejecutivo te ve ahí y dice ‘mira este, está haciendo esto, déjame llamarlo, por qué no’, entonces es otra óptica. Lo que piensen los demás de mí es problema de los demás”.

