Itatí Cantoral revela que le fue infiel a Eduardo Santamarina con el actor Gabriel Porras

Itatí Cantoral acabó con las especulaciones que surgieron hace varios años en torno a la infidelidad de Eduardo Santamarina, con quien estuvo casada y es padre de sus dos hijos gemelos.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en donde la actriz hizo fuertes confesiones de su pasado amoroso, en donde reconoció que no solo su exesposo le fue infiel con Susana González, ya que ella también lo engañó con otro actor.

Durante la charla, la villana de telenovelas confeso que cuando decidió separarse del padre de sus dos hijos mayores ya atravesaba por problemas en su matrimonio, que incluso ya estaban separados, pero confirmó la infidelidad gracias a su chofer.

“Ya estábamos separados, ya estaba mal. ¿Cómo me di cuenta? Porque le intercambié a mi chofer. Le dije al Goyito: ‘Quiero que me digas’ Y así me enteré (que Santamarina le era infiel)“, relató.

Pero fue sincera al revelar que ella también cometió errores durante su matrimonio: “No fue Susana González. Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también. Fueron muchos errores. No sé si más míos o de él, yo creo que más míos, nos sé puede ser”.

Y recordó que Eduardo Santamarina se casó muy enamorado, tanto que cuando nacieron sus hijos fue el más contento e incluso hizo un escándalo en el hospital. Pero retomó el momento de su separación para asegurar que pudo haber sido ella quien le fue infiel primero con el actor Gabriel Porras:

“Sería injusto que yo te dijera que fue por Susana González. Yo no sé qué te dijo (Eduardo Santamarina), pero yo me le adelanté. Empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y no estaba yo divorciada. Yo ya no sé (quién salió primero con quien)”, confesó.

Itatí Cantoral aceptó que otro de los detonantes de su separación fue que ya no trabajaban para la misma empresa, por lo que sus vidas tomaron caminos diferentes.

“Más allá de eso, me cambié de empresa. Eduardo estaba en Televisa, eso también nos separó. Yo tenía otra visión de mi carrera y él tenía otra. Eso nos ayudó a romper la relación”, añadió.

Además de asegurar que el primer golpe que recibió en su vida fue su primer divorcio, recordó que cuatro años después vivió un reencuentro en un gimnasio con Susana González, con quien finalmente pudo aclarar los malos entendidos.

“Nos pusimos a platicar, pero terminamos las dos, ella en una caminadora y yo en otra, me contó toda su vida, ya había terminado con Eduardo. Te lo juro, fue una plática en la que se abrieron dos mujeres que yo le dije: ‘Te perdono, si te tenía qué perdonar de algo, porque a lo mejor no te tenía que perdonar, pero si lo tenía que hacer me ayudaste me liberaste, quiero decirte que no tengo ningún problema contigo’. No volvimos a vernos ni a trabajar juntas, pero yo hice una conexión con ella real y sí yo le pedí disculpas porque pensé que ella era la mala del cuento y no lo fue, todos somos víctimas y villanos”, sentenció.