Lety Calderón confiesa que durante la pandemia subió bastantes kilos y está tratando de bajarlos

Leticia Calderón sigue sufriendo los estragos que le dejó la pandemia de COVID-19, ya que no solo ha tenido que lidiar con problemas de salud y la muerte de su padre, sino que recientemente reveló que atraviesa un preocupante aumento de peso.

Así lo confesó durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, en donde abrió su corazón una vez más para compartir que aún no ha logrado superar la muerte de su papá, quien perdió la batalla en contra del Coronavirus a principios de 2020.

“Fue un inicio de año muy duro, a todos nos dio Covid. Desafortunadamente mi papá no la libró, fue un golpe muy, muy duro, sigue siéndolo, no nos acostumbramos a esto“, explicó la estrella de televisión.

Asimismo, la actriz de 57 años confesó que no solo ha tenido problemas para recuperar su salud, sino que durante la pandemia también subió considerablemente de peso debido a que le gusta cocinar para sus hijos, en especial pasteles y galletas.

“Pues sí he estado tratando de ponerme a dieta porque obviamente por la pandemia, tengo que confesar que subí muchísimo kilos, muchísimos, muchísimos. Fue un año aquí (en casa), primero encerrados, y a mí que me gusta cocinar y entre sin hacer nada pues obviamente me podría a hacer pasteles o galletas, y sí subí mucho, ahorita estoy tratando de bajar de peso para mantener sobre todo la salud”, explicó.

Y aunque nunca le ha importado tener unos kilos de más, está consciente de las exigencias del medio en el que trabaja, por lo que ya se encuentra decidida a bajar de peso para recuperar su figura.

“Nunca me he obsesionado con el peso, no he basado mi carrera en mi figura, sé que es importante mantenernos y cuidarnos para nuestro público, pero no he sido obsesiva“, añadió la bella protagonista de telenovelas.

Aunque no precisó cuántos kilos tiene de más, destapa que no se cierra a la posibilidad de entrar al quirófano para hacerse algunos arreglos con ayuda del bisturí. Pero por el momento no es prioridad en su vida.

“Tengo celulitis, tengo lonja, tengo arrugas, y si me voy a operar el día de mañana no lo sé“, añadió.

Antes de finalizar, sorprendió al asegurar que no está cerrada a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente, pero por el momento es un tema que no le preocupa ya que prefiere estar al cuidado de sus dos hijos, Luciano y Carlo.

“Creo en el amor y creo que el día de mañana va a llegar un hombre adecuado a mi vida que quiera sumarse a mis planes y a mi plan de vida, pero no lo estoy buscando, no estoy saliendo con un cartelón de se busca marido, porque ahorita estoy muy pendiente de mis hijos“, precisó.