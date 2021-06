Bárbara de Regil responde a Gustavo Adolfo Infante tras asegurar que llegó drogada a trabajar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace unos días, Gustavo Adolfo Infante arremetió en contra de Bárbara de Regil asegurando que no se dirigen la palabra desde el día en que ella llegó drogada a una sesión fotográfica que él organizó. Es por ello que la actriz rompió el silencio a través de sus redes sociales para responder en tono irónico sobre las fuertes acusaciones.

Fue exactamente en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ habló del tema durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en la que un fan la cuestiono acerca de los dichos del periodista, quien aseguró que “llegó hasta el copete, drogada y demás” a trabajar.

“Un reportero dijo que te drogas. ¿Qué onda? Es verdad o no. Quiero saber“, preguntaron.

Ante ello, De Regil respondió con el mensaje:

“Ya no saben ni qué inventar. ¿Qué hueva no?“.

Además, como parte de la misma réplica, agregó un video en el que en medio del sarcasmo compartió su rutina diaria, en la que se burló de la versión de Gustavo Adolfo Infante.

“Sí, sí, yo me levanto a las cinco de la mañana, me drogo, después hago ejercicio, entreno duro, después como sano, porque me gusta ese equilibrio, después me voy a trabajar doce horas y cuando regreso a mi casa, es más, en familia nos drogamos todos. ¡Los amo, obvio no!“, comentó la estrella de televisión entre risas durante la grabación de unos cuantos segundos de duración en la que apareció junto a su esposo.