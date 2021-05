Lety Calderón sufre efectos secundarios tras recibir primera dosis de la vacuna contra COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque hace unos días Leticia Calderón confesó que le hubiera gustado viajar a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 junto con sus hijos, finalmente fue en México en donde la recibió, y de acuerdo a sus propias declaraciones sufrió efectos secundarios que la preocuparon.

Según lo reveló con un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la estrella de televisión recibió la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus el pasado miércoles 26 de mayo, pero horas después presentó algunos síntomas que la alertaron.

“En la noche me empezó a doler un poco el brazo, ya no pude ni cenar porque me empezó náuseas y taquicardia, y me dio miedo la verdad. No me quería dormir por la taquicardia, que todavía sigo con ella, náusea, taquicardia, dolor de cabeza y obviamente el brazo hoy ya no lo podía mover”, narró durante una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’.

Pero eso no fue todo, ya que el incluso no quería dormir por miedo a sufrir un infarto durante la noche.

“Me daba miedo dormirme, me dormí casi a las 8 de la mañana que yo dije: ‘no me vaya a dar un infarto’“, compartió la actriz de 52 años para ‘El Gordo y La Flaca’.

Y fue en esta misma emisión, en la que la villana de ‘Imperio de Mentiras’ recordó los complicados días que vivió a principios de 2020, cuando el virus atacó a toda su familia y a ella la llevó a permanecer hospitalizada durante una semana.

“Estuvimos todos con COVID, desde principio de año. Yo estuve internada 7 días dejando aquí a mi mami, porque mi papá también estaba internado, mis hijos también con COVID y yo sintiéndome muy mal. Una semana completa estuve en el hospital, con comunicación, pero con la angustia de que todos estuvieran bien“, narró.

Lamentablemente, quien no logró librar la batalla en contra de la enfermedad fue su padre, situación que aún no ha logrado superar.

“Mi papi no la libró y ha sido un golpe muy fuerte, ya va para varios meses y todavía no me recupero, todavía no lo puedo creer“, compartió entre lágrimas.

A pesar de los difíciles días que ha pasado, cuenta con la compañía y cuidado de sus dos hijos, Luciano y Carlo, quienes se han convertido en su mejor medicina. Así lo compartió Lety con una reciente publicación en la que presumió al mejor doctor que podría tener en casa.