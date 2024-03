Miembros del CJNG aclaran en un video el ataque con minas que mató a 4 soldados

El narco mata sin piedad, y en México ha dejado miles de muestras de ello, siendo los soldados muchas veces los blancos, como ocurrió con un ataque de minas que mató a cuatro militares, el cual fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero a los grupos criminales no les gusta ser perseguidos por atentados que no cometieron, por eso miembros del cártel de las cuatro letras realizaron un video en el que aclararon que ellos no fueron los responsables de los hechos ocurridos en Tepalcatepec, Michoacán, en los que los militares perdieron la vida.

Vestidos con ropa táctica y armas largas, los sicarios grabaron un video dirigido a las autoridades para deslindarse del atentado, en la grabación –que fue difundida en redes sociales– señalaron a los responsables de haber sembrado las minas.

“Pregúntenle al ‘Abuelo’, él sabe perfectamente que fueron los colombianos que él trae a su mando”, además señaló que el criminal mencionado es apoyado por el general Covarrubias del Ejército mexicano, quien recibe mucho dinero, por lo que “parece su pistolero” y envía a los soldados al frente sin importarle que mueran y dejen familias desamparadas.

Uno de los sicarios prosiguió diciendo que le pedía a los militares que se retiraran de Tepalcatepec y los dejaran pelear, “porque esta guerra es entre nosotros y vamos a limpiar y acabar con todas las lacras y así nuestra gente pueda vivir en paz, sin cobros de extorsiones”. Antes de finalizar, recordó que su cártel es poderoso.

Que tranquilidad da saber q cada situación violenta q se vive en el país va a salir algún Cartel a esclarecer los hechos.



A final de cuentas ellos son los que gobiernan.



El CJNG se deslinda de los ataques con minas al ejército en Tepalcatepec, Michoacán.pic.twitter.com/YgOYFzJDUJ — Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) March 12, 2024

De acuerdo con el portal Infobae, “El Abuelo” es Juan José Farías Álvarez, también conocido como “El Abuelo Farías”, quien fue líder de las autodefensas y actualmente lidera el Cártel de Tepalcatepec, organización criminal que a su vez forma parte de Cárteles Unidos.

Para enfrentar al CJNG, este grupo criminal ha reclutado colombianos guerrilleros que llegaron a México luego de la pacificación de Colombia y la firma del acuerdo entre el gobierno de aquel país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

La emboscada con minas

La Tierra Caliente de Michoacán volvió a ser el escenario de hechos violentos, los habitantes de los distintos municipios que la conforman viven bajo el asedio del narco, por ello decenas de soldados han reforzado la seguridad en el sitio, lo que para los criminales representa un peligro.

Terminaba febrero cuando un grupo de militares realizaba un patrullaje, al pasar por un camino rural varias minas explotaron, lo que fue el inicio de un ataque con armas y drones con explosivos, según informó el semanario Proceso.

Cuatro soldados murieron en los límites de Tepalcatepec y Aguililla, municipios donde la violencia impera desde hace años; nueve más resultaron heridos. Las emboscadas a autoridades se han vuelto constantes en Michoacán, donde la sangre no deja de regarse.

Sigue leyendo:

– Aumentan los ataques del narco al Ejército mexicano con drones y explosivos.

– Tras masacre de soldados, miembros del CJNG emboscan otro convoy militar que buscaba a los asesinos.