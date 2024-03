Rejuvenecen al Barcelona: Lamine Yamal y Pau Cubarsí, el MVP ante el Napoli, brillan como veteranos

El primero en elogiar la gran actuación de Pau Cubarsí en su debut en la UEFA Champions League ante el Napoli, fue el mismo director técnico del equipo, Xavi Hernández, quien aseguró que la sangre no le hierve ni se le acelera el corazón cuando el defensor de 17 años está realizando una cobertura en un partido tan importante, dando a entender que confía en su jugador, porque conoce su gran talento pese a que aún es menor de edad.

Y Cubarsí no lo decepcionó, ni a él ni a los millones de fanáticos que esperaban que no cometiera errores que les pudieran costar la eliminación. Al final del encuentro, el marcador apuntó a un 3-1 en la vuelta, con una actuación espectacular del joven menor de edad que terminó como MVP del encuentro.

Y es que el joven de 17 años y 50 días, se comió literalmente el nigeriano Victor Osimhen, uno de esos ‘9’ experimentados que son un hueso duro de roer.

“El resumen es que, cuando tiene la pelota Cubarsí, mis pulsaciones no suben. Esa es su mejor virtud. Estoy tranquilo cuando tiene la pelota un niño de 17 años. Eso no tiene precio. Y el Nápoles ha presionado, pero él siempre ha encontrado la mejor opción. Y cuando juega en largo, juega con sentido, no la tira por tirar. A sus compañeros le caen al pie. Para mí es una maravilla“, opinó Xavi, el técnico del conjunto azulgrana.

Y, por si fuera poco, el talento de Cubrsí no se le nota solo en los pies, sino también en la mentalidad, ya que demostró una gran lectura defensiva y sangre fría para afrontar cualquier tipo de emergencia, además de una impecable toma de decisiones a la hora de construir el inicio de la jugada saliendo de atrás son un seguro de vida.

“Tiene el cerebro muy bien amueblado. Además es tranquilo, es pausado, es un chico muy humilde que nos pide vídeos para mejorar. La predisposición y el interés que tiene en mejorar le hacen cada día mejor”, concluyó el estratega.

Lamine Yamal, el otro fenómeno menor de edad

Yamal es el otro futbolista joven que la está rompiendo con el Barcelona. A unas semanas de debutar en la liga y convertirse en el más joven de la historia en marcar un gol en LaLiga, a sus 16 años y 87 días de nacido.

Desde sus primeros partidos destacó, al ser un pilar de la victoria de su equipo en la final del Trofeo Joan Gamper 2023, donde en 10 minutos que jugó logró enviar una asistencia y participar en los 3 goles que le dieron el título a su equipo.

Recientemente, el pasado fin de semana, Yamal se robó los titulares de los diarios tras anotar el solitario gol que le dio la victoria al Barcelona sobre el Mallorca en LaLiga, después de una gran actuación que le valió elogios de parte del director técnico del equipo rival, quien incluso le auguró un futuro similar al de Lionel Messi.

“Es jovencito, sé que trabajan muy bien aquí con la gente joven, y si esto sigue así va a ser un jugador que va a dar muchas alegrías en el Barça. Es un jugador que define partidos. Hoy ha dado los tres puntos y no es la primera vez”, aseguró Javier Aguirre después de que Yamal sentenció la derrota de su equipo.

“El Vasco” recordó cuando veía a Messi en los equipos juveniles blaugranas y dijo que Lamine es muy similar.

“Él (Messi) estaba con el juvenil del Barça. Lo vi cinco minutos y era una rata, no paraba de marcar goles. Este pinta para rata también el sinvergüenza”, concluyó.

