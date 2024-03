Abel Sánchez envía fuerte advertencia al Zurdo Ramírez sobre su pelea con Arsen Goulamirian

Abel Sánchez, entrenador mexicano de Arsen Goulamirian, le mandó una advertencia a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y aseguró que el francés lo lastimará cuando disputen el título de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 30 de marzo en Los Ángeles.

En declaraciones al canal Last Round MX, Sánchez indicó que el tamaño de Goulamirian será demasiado para el Zurdo Ramírez y, aunque tendrán un difícil comienzo, su peleador lo vencerá de forma dominante en el YouTube Theatre de Inglewood en California.

“Difícil para los dos al comenzar. Pero yo pienso que el peso y el tamaño de mi boxeador puede ser mucho para el Zurdo. Espero y quisiera que alguien tenga compasión en la esquina del Zurdo para que no dejen que lo lastimen mucho”, dijo el entrenador del campeón francés.

Cabe destacar que Abel Sánchez se había retirado de su profesión como entrenador, pero Arsen Goulamirian solicitó su ayuda y el mexicano aceptó. “Estamos entrenando ahorita con Arsen porque me convenció de regresar. Me retiré, pero me convenció de regresar. Comenzamos en octubre, a finales de diciembre se nos cayó (una pelea) por la oferta de esta y empezamos otra vez hace como cuatro semanas aquí en Big Bear”, expresó.

El Zurdo Ramírez debutó en el peso crucero con una victoria dominante ante Joe Smith Jr. el pasado mes de octubre. El pugilista dejó atrás una mala etapa en su carrera tras sufrir su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y fallar cinco meses después en el pesaje de su pelea de regreso en 175 libras contra Gabriel Rosado, la cual fue cancelada. El peleador afirmó sentirse más fuerte en la nueva categoría.

De vencer al invicto Arsen Goulamirian y conquistar el cinturón de las 200 libras de la AMB, el Zurdo Ramírez se coronará como el primer peleador nacido en México que consigue el título en esta categoría y también en campeón de dos divisiones de peso.

El Zurdo Ramírez quiere hacer historia y convertirse en el primer campeón mexicano de peso crucero. Foto: John Locher/AP.

Arsen Goulamirian, de 38 años, es campeón mundial de peso crucero de la AMB y subió por última vez al ring cuando venció a Alexéi Egorov por decisión unánime en noviembre de 2022, pelea que marcó su cuarta defensa del cetro. El boxeador francés se mantiene invicto después de 27 peleas, 18 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, se recuperó de su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y volvió a saborear el triunfo en su nueva división: peso crucero. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 45 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

