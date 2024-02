El Zurdo Ramírez se siente feliz en peso crucero y promete vencer a Goulamirian para hacer historia

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez expresó que se siente feliz en el peso crucero y prometió vencer a Arsen Goulamirian el 30 de marzo en Los Ángeles para convertirse en el primer campeón mundial mexicano de la categoría.

En una entrevista con BoxingScenes, Ramírez admitió que se siente mucho más cómodo en este peso y que ha entrenado duro para arrebatarle a Goulamirian su título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) porque nuevamente quiere seguir haciendo historia.

“Me siento bien con el peso. Me siento saludable. Era grande incluso para 175. Me siento bien en el peso crucero. La naturaleza dijo ‘no’ a que yo estuviera en el peso semipesado: era necesario ascender. Parte de la motivación en este momento es que me siento natural con este nuevo peso. Mi cuerpo está feliz, estoy feliz. Ya no necesito perder 20 libras. Es mucho más cómodo”, dijo.

El Zurdo Ramirez quiere hacer nuevamente historia y llevar a México el primer cinturón de peso crucero. Foto: John Locher/AP.

“Estoy haciendo historia; nunca ha habido un mexicano en esa división. Hice historia antes, haré historia otra vez. Es una gran motivación. Quiero unificar la división, hacer más historia, pero primero quiero centrarme en este título. No sé si lo voy a noquear o si llegaré hasta el final, pero estoy listo para cualquier cosa. Esa noche me levantarán la mano. Eso es todo lo que importa”, afirmó.

Cabe destacar que en 2016 el Zurdo Ramírez derrotó a Arthur Abraham para convertirse en el primer campeón mundial de México en las 168 libras. El peleador azteca perdió la oportunidad de lograr la misma hazaña en el peso semicompleto, hecho que lo entristeció mucho, pero ahora conseguirlo en las 200 libras.

“Me entristeció un poco no poder conquistar los 175. No tiene sentido quejarse: este es mi nuevo comienzo. Esta vez haré una declaración, me veré mucho más diferente”, agregó.

El mexicano debutó en el peso crucero con una victoria dominante ante Joe Smith Jr. el pasado mes de octubre. El pugilista dejó atrás una mala etapa en su carrera tras sufrir su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y fallar cinco meses después en el pesaje de su pelea de regreso en 175 libras contra Gabriel Rosado, la cual fue cancelada. Ramírez afirmó sentirse más fuerte en la nueva categoría.

El Zurdo Ramírez durante la celebración tras derrotar a Arthur Abraham en 2016 y convertirse en el primer campeón de las 168 libras. Foto: Isaac Brekken/AP.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, se recuperó de su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y volvió a saborear el triunfo en su nueva división: peso crucero. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 45 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Arsen Goulamirian, de 38 años, es campeón mundial de peso crucero de la AMB y subió por última vez al ring cuando venció a Alexéi Egorov por decisión unánime en noviembre de 2022, pelea que marcó su cuarta defensa del cetro. El boxeador francés se mantiene invicto después de 27 peleas, 18 de ellas por la vía rápida.

